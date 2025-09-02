Septiembre llegó con aires de Carnaval. No hubo mejor fecha para que la reina de la fiesta 2026, Michelle Char Fernández diera a conocer su lema titulado ‘Aquí suena, Michelle’.

Sí. Esa icónica placa que ha recorrido los picós de la ciudad con la voz característica de su abuelo Mike Char, fue inspiración para la identidad de su reinado.

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 indicó en la noche de este lunes, a través de sus redes sociales, que su lema y logo harán de este Carnaval el mejor de la historia.

Su propia firma, significa, según la soberana, la declaración y decreto para que las fiestas más importantes de Colombia sean recordadas por siempre. “Póngale la firma”, dijo la reina.

“La M de Michelle no es una letra cualquiera. Está diseñada en forma de corona porque, como Reina 90, Michelle no lleva solo la suya, sino también la de todas las que han reinado antes, junto con la memoria viva de los artistas y hacedores que nacen del Carnaval y lo hacen posible”, se lee en el comunicado.

Ese grito de batalla en las emisoras, que ya ha acompañado a miles de personas, será ahora la invitación para que todos la acompañen en su Carnaval, que será del 14 al 17 de febrero.

La Reina proclama que aquí suena la alegría en cada esquina, aquí suena la tradición que nos une, aquí suena el tambor que nos nombra y aquí suena el semillero que resguarda el futuro. Y “entre todas esas voces, aquí suena Michelle, y con ella, aquí suena el Carnaval 2026 para todos”.

Michelle Char escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para presentar su lema y logo: “Aquí Suena tradición, cultura y Carnaval. Siendo la diseñadora de mi propia historia, hoy les presento mi imagen, que plasma el orgullo de una herencia de mi abuelo, que suene en todos los Barrios y picós de Barranquilla. Soy la reina 90 y quiero un Carnaval donde todos seamos reyes de la Fiesta, que celebre el legado de todas las reinas que han sido sus embajadoras, que exalte nuestra cultura popular y picotera, que se goce y baile en las esquinas, que engrandezca la riqueza de nuestro Patrimonio y en donde todos los hacedores tengamos el poder de contar nuestra historia”.