Tener una casa con el espacio suficiente para poder ver crecer a la familia es uno de los sueños de muchas personas.

Particularmente, los usuarios eligen vecindarios que sean tranquilos y que no sean muy ruidosos para vivir. También que sean cerca de los familiares por si necesitan algún tipo de ayuda.

Sin embargo, cuando se les presenta una oportunidad única para conseguir una casa por un precio muy bajo, muchas de estas premisas suelen pasar a otros planos.

Pero, hay un lugar en Europa que impresiona a los compradores por el precio elevado de sus casas y lo poco que ofrece.

Se trata de la pequeña aldea de Doveridge, en el sur de Derbyshire, en Reino Unido, al parecer se presentan oportunidades para poder obtener una vivienda, pero a muy alto precio.

El número de residentes aumentó de 1.622 a 1.760 entre 2011 y 2021, lo que equivale a un crecimiento del 8,5%, según cifras oficiales. Durante ese mismo tiempo, se aprobaron nuevos desarrollos urbanísticos, incluido un proyecto de 46 viviendas.

Aunque Doveridge conserva su esencia rural, el acceso a servicios sigue siendo un problema. La aldea no cuenta con colegio, supermercado ni consultorio médico, lo que obliga a los vecinos a desplazarse a localidades cercanas para cubrir necesidades cotidianas como educación, salud o abastecimiento.

Casas en Doveridge, en el sur de Derbyshire, en Reino Unido

Pero, en el mercado de bienes raíces anuncian viviendas con precios que pueden superar los 15.000 millones de pesos, cifras que sorprenden en una zona con transporte limitado y pocos comercios.

Los habitantes advierten que muchas de estas casas están dirigidas a compradores con alto poder adquisitivo, y no le dan la oportunidad a los jóvenes o familias locales.