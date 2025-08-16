La escritora española Irene Vallejo sostiene que el ser humano está “sediento de historias que den sentido a su experiencia”, motivo por el que cree que la literatura, a pesar de que siempre parezca estar “al borde del precipicio”, ha sobrevivido.

Lea aquí: Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica

En una entrevista con EFE, antes de ser investida doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander (norte), la autora resalta que se han contado historias desde los tiempos más remotos y que “mientras haya un hálito de energía”, se seguirá recogiendo la memoria en forma de historia.

“Soy una de esas personas muy optimistas en un medio que es muy pesimista en general. Siempre parece que el mundo de la literatura esté al borde del precipicio y milagrosamente ha sobrevivido, porque siempre ha habido suficiente cantidad de gente apasionada por los libros como para salvarlos”, asegura.

En este sentido, Vallejo (Zaragoza, 1979) recuerda que cuando empezó a escribir su obra más reconocida, ‘El infinito en un junco’ (2019), “todo el mundo parecía convencido de que el leer se terminaba en este mundo de pantallas” y, sin embargo, ha sobrevivido.

“La pandemia demostró que la gente, en los momentos difíciles, vuelve a la lectura como un espacio seguro de compañía, de serenidad, de imaginación, de fantasía o de expansión de horizontes y para mí eso fue la demostración de que quizás lo que yo intuía no estaba tan equivocado”, añade.

Desafiando fronteras

La escritora considera que la escritura se está volviendo “más mestiza” porque se están fusionando géneros y voces que están “desafiando las fronteras” de la literatura.

“La juventud, de la que decimos mil veces que no lee, está demostrando cómo la pasión por leer se renueva generacionalmente, y veo en las redes sociales muchas cuentas recomendando libros, ‘booktubers’, e incluso cómo los libros son también una forma de socializar para ciertas personas”, sostiene.

Vallejo cree que las largas filas de jóvenes que se forman en las firmas de libros dan “razones para la esperanza” en la lectura, en esta época en la que “hay tantas tensiones y tantos impulsos para separarse”.

“Leer los libros tradicionales de toda la vida ayuda a contrarrestar algunas orientaciones algo peligrosas de las redes sociales y de las pantallas, que son muy útiles y son maravillosas en muchos aspectos, pero que tienden a premiar la confrontación, el odio o la hostilidad”, opina Vallejo.

Le puede interesar:¿El día de su suerte? Estos son los números de la fortuna de Walter Mercado para el sábado 16 de agosto

A su parecer, en momentos de confusión y convulsión en los que “parecería que quienes no piensan como uno mismo son enemigos”, los libros ayudan a darse cuenta de que “se pueden entender y habitar” mentes distintas a las propias.