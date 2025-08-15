En 2010, RCN estrenó Chepe Fortuna, una producción que mezclaba comedia, drama y crítica social en un colorido escenario del Caribe colombiano.

La historia giraba en torno a José ‘Chepe’ Fortuna, un pescador humilde y líder del barrio El Tiburón que soñaba con ser alcalde, y Niña Cabrales, una heredera con ideales ecológicos que regresaba de España para apoyar a los pescadores.

Los protagonistas fueron Taliana Vargas y Javier Jattin, la telenovela se convirtió en un éxito nacional e internacional, y dejó personajes inolvidables como La Celosa, Bellaco, Chipi Chipi, Lucas de la Rosa, Colombia, Venezuela, la recordada prima de niña, ‘Care Bagre’, Colombia y Venezuela, interpretada por Omeris Arrieta.

Para Arrieta, este papel fue todo un desafío, ya que representaba a una mujer coqueta, racista y provocadora, algo muy alejado de su personalidad y creencias. “Yo soy una mujer temerosa de Dios, que no tenía que estar coqueteándole a ningún hombre. La forma de hablar, la mentira, lo del racismo, de creerse blanca, este personaje no fue fácil”, expresó en una entrevista con el creador de contenido José Mora.

Asimismo, la actriz reveló que, durante las grabaciones de La Cacica, sufrió un derrame cerebral que le provocó pérdida de memoria, dificultades para hablar y caminar, e incluso la dejó cuadripléjica por un tiempo.

“Estuve a punto de morir, estuve cuadripléjica, me dio un derrame cerebral. Eso ha hecho que Omeris Arrieta haya estado un poco alejada de la televisión, refiriéndome a dos canales, porque yo he seguido haciendo series, películas, en canales regionales también, para ir haciendo el ejercicio de la memoria, de no trabarme al hablar”, confesó para la Revista Vea.

Aunque se ha mantenido alejada de los grandes canales nacionales, Omeris continúa trabajando en producciones regionales, series y películas como parte de su proceso de recuperación y para ejercitar la memoria. Su historia es un ejemplo de resiliencia y amor por la actuación.