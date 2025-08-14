Engalanados con cumbia y tradición, el Carnaval de la 44 hará su primer aterrizaje este viernes en Villanueva, Casanare, para unirse a la edición #35 del Festival Nacional de Colonias 2025, que se celebrará del 15 al 17 de agosto en este municipio de la región Orinoquía.

La participación será liderada por la reina Sharon Hurtado Esquiaqui, el Rey Momo Luis Mauricio Aragón, los Reyes Infantiles Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino. Esta visita se convertirá en el primer evento de carácter nacional de la monarquía.

Y como el homenaje es para la reina de las danzas: la cumbia, los reyes asistirán al desfile de carrozas con trajes alusivos a este ritmo patrimonial, acompañados por 16 parejas entre jóvenes y adultos de la cumbiamba de Santo Tomás Prende la Vela.

“Por primera vez estaremos en este festival, participaremos en el bloque de la colonia costeña acompañados de cumbia, justamente porque queremos demostrar parte de ese legado patrimonial que tenemos en el Carnaval de Barranquilla”, cuenta Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44.

La agenda en el corazón palpitante de los Llanos Orientales de Colombia también incluye visita por sitios culturales y encuentro con autoridades locales.

Es importante destacar que el Festival Nacional de Colonias exalta la riqueza cultural y el sentido de pertenencia de las distintas colonias del país. Además, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más representativos de ese departamento, logrando reunir a cerca de 80 mil personas durante sus tres días de programación.

Con esta participación, el Carnaval de la 44 busca reafirmar su esencia del Carnaval del Bordillo que honra su historia y comparte su alegría con el mundo. Por eso a partir de ahora el #BordilloTraspasaFronteras para que la fiesta llegue a todos los rincones del mundo.

