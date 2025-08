‘Barranquilla es Moda’ nuevamente se pondrá de moda en la Arenosa, y es que desde el 2024 se posicionó como uno de los nuevos eventos más importantes en la ciudad. La segunda edición viene cargada de sorpresas e innovaciones que darán una mirada distinta a los amantes de la moda de la Costa y todo el país.

Este martes a las 5 de la tarde, el Restaurante Azul fue el escenario del lanzamiento de este evento, que sin duda, ha sido el más esperado de la temporada, teniendo en cuenta que su primera edición fue todo un éxito.

La velada reunió a influencers, personajes de la farándula, reconocidos diseñadores y marcas destacadas del sector, quienes se dieron cita para celebrar la moda y el talento local.

Además, contó con la presencia de figuras relevantes, entre ellas Katia anule de Char, primera dama de Barranquilla, y Madele Certain, líder de proyectos de la alcaldía de Barranquilla. Ambas destacaron la importancia de apoyar la industria de la moda en la ciudad, resaltando el impacto que tiene en la cultura y el desarrollo económico.

“Este es el segundo año que lo vamos a realizar. El año pasado ‘Barranquilla es Moda’ fue un éxito que la verdad muchos de nosotros no esperábamos. Muchos actores de la moda, la gente en general, nos pidió nuevamente que lanzáramos ‘Barranquilla es Moda’, y por supuesto es que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en octubre para celebrar el mes de la moda”, anotó la primera dama, Katia Nule de Char.

Agregó que las reinas, modelos, influenciadores, creadores de contenido y diseñadores, son las personas que los van a ayudar para esparcir todo lo que es ‘Barranquilla es Moda’ 2025s. “Yo necesito que ustedes me ayuden a poner de moda a Barranquilla, porque uystedes que son los que tienen miles de seguidores y son los que me van a ayudar para que este año este evento sea aún mucho más éxito que el del año pasado. Quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas y a todas las empresas que de alguna manera hicieron este evento posible. Quiero empezar con Classic Jeans, que nos realizó algunas donaciones para ofrecer hoy uno hermosos obsequios”, dijo.

Barranquilla es Moda en New York

‘Barranquilla es Moda’ promete ser un espacio donde la creatividad y la innovación deslimbrarán en las pasarelas y otros eventos del mismo, ofreciendo una plataforma para que diseñadores emergentes muestren su trabajo y conecten con nuevas oportunidades en el mercado.

El evento contará con 8 pasarelas, exposiciones y charlas, enriqueciendo la experiencia de todos los asistentes. Madeleine Certain explicó que Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, apoyó la idea de internacionaliza ‘Barranquilla es Moda’, y que por esta razón se presentará en New York Fashion Week en el mes de noviembre con Kenny Muñoz.

“Nosotros durante este año y medio de la administración de la facultad de Alejandro Char, hemos ido llevando a barranquilla a otro nivel. Hoy estamos muy complacidos y muy contentos, porque no solo, como dice Katia, vamos a tener el museo de la moda, las pasarelas, el congreso latinoamericano de moda, y vamos a tener una feria comercial, sino que tendremos a ‘Barranquilla es Moda en New York Fashion Week”, expresó Certain.

Afirmó que la Alcaldía de Barranquilla, Katia y Alejrando, quisieron llevar el nombre de de la ciudad a Nueva York, pues el alcalde contó que fue invitado a New York el año pasado y para el mes de febrero no pudo ir, entonces Madeleine como líder de proyectos, se encargó de lidera la promoción de para New York Fashion Week todo el sistema de moda de la ciudad.

La ciudad se prepara para vivir un mes lleno de glamour y estilo, y esta apertura marca el inicio de una celebración que resalta la identidad barranquillera a través de la moda. Con un sólido enfoque en el crecimiento y sostenibilidad del sector, ‘Barranquilla es Moda’ está lista para dejar una marca en el panorama fashion local.

Sin duda, un evento que no solo unirá a los amantes de la moda, sino que también potenciará la imagen de Barranquilla como un destino clave en la industria de la moda en Colombia.