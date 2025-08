Céline Dion es una de las artistas contemporáneas más prolíficas del mundo, su voz, su presencia en el escenario y sumado sus éxitos la han convertido en una estrella reconocida a donde quiera que vaya.

Es que no hace falta saber su nacionalidad o su nombre completo para saber de quién se trata, solo hace falta escuchar las primeras notas de ‘My heart will go on’ –tema principal de ‘Titanic’- para saber que hablamos de Céline.

Moments in Monaco ✨



📸:Gérard Schachmes pic.twitter.com/hAUZZHKZee — Celine Dion (@celinedion) July 11, 2025

Y por estos días ha vuelto a ser noticia no por un nuevo disco o lanzamiento que hizo, sino por un rumor que tomó fuerza en redes sociales: se hablaba de su supuesta muerte, murmullo que pronto se disipó.

La alarma surgió luego de que una página en Facebook que lleva por nombre Who Remembers?, una cuenta que comparte clips, datos, imágenes y en general contenido de shows de televisión antiguos y que cuenta solo en esa red social con más de seis millones de seguidores.

Pues bien, la cuenta publicó una foto de la cantante canadiense a blanco y negro con su fecha de nacimiento y 2025 lo que sugería su fecha de muerte. Junto a ella la frase “última hora” y un mensaje que confirmaba supuestamente el fallecimiento: “Hace 30 minutos, la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós a la legendaria Céline Dion”.

Facebook Who Remembers? El post en la cuenta de Facebook cuenta con más de tres mil reacciones.

Era un gancho para luego dar clic en un portal noticioso donde se podía “leer la historia completa”. Esto terminó siendo una farsa y el enlace redirigía a los usuarios a una página web de cine para adultos.

Asimismo, un carrusel de fotos publicadas en sus redes sociales refutaba el rumor. Céline subió unas instantáneas en las que se le ve practicando ballet antes de una presentación en Leeds, Reino Unido, en agosto de 2017, “antes de iluminar el escenario”.

Y es que este tipo de noticias falsas toman fuerza teniendo en cuenta los problemas de salud de la canadiense de los que ha hablado en múltiples ocasiones, incluso en un documental quedó grabado el momento cuando sufrió un espasmo a causa del síndrome de la persona rígida que padece.

Laura Gilli/X @celinedion Céline momentos antes de cantar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De acuerdo al Centro de Información sobre Enfermedades Raras y Genéticas (GARD) asociado al National Center for Advancing Translational Sciences, este síndrome se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto.

Es una enfermedad afecta en mayor medida a las mujeres más que a los hombres.

“Se cree que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y la medula espinal. Se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa”, explica GARD en su página web.

Pese a su diagnóstico, Céline volvió a los escenarios de manera triunfal entonando la canción de Édith Piaf ‘Hymne à l’amour’ durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 teniendo como escenario a la Torre Eiffel.