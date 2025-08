Nostálgica, con la sonrisa de siempre y el aura que la caracteriza, Melissa Cure Villa, reina del Carnaval 2024 presentó el vestido que lució en la noche de coronación denominado ‘Solsticio de Luna de Carnaval’.

La sala de reinas recibió a esta nueva pieza que de acuerdo con el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo se suma a la estrategia de vivir la fiesta los 365 días del año.

“Meme fue muy especial. Su reinado coincidió con los 20 años desde que la Unesco declaró al Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Se entregó a cada danza y las visitó luciendo su atuendo”.

El reconocimiento también fue para quienes hacen posible la magia de la fiesta como los artesanos, costureros y diseñadores que trabajan en silencio para bordar cada lentejuela y coser cada pluma. “Este vestido es testimonio del trabajo de muchas manos laboriosas. En cada piedra y cada hilo está el arte y la tradición de nuestro pueblo”.

Un tumbao inolvidable

Con la voz quebrada, luchando contra las lágrimas que le querían salir de los ojos, la soberana del Carnaval 2024 agradeció a cada uno de los que hicieron posible la majestuosidad de su reinado.

“Los que me conocen saben que soy ‘María Llorona’, pero nunca alcanzaré a agradecer tanto cariño de parte de todos”.

Con orgullo, también hizo mención de cómo ha visto la internacionalización de la fiesta. “Hace poco me enteré que salió un documental en Francia sobre el Carnaval 2024. Me entrevistaron, respondí con toda la pasión, pero nunca imaginé que tendría ese alcance. Esta semana he recibido mensajes en francés, que he tenido que traducir, pero que han llenado de orgullo mi corazón al saber que nuestro Carnaval ha llegado a tantos rincones del mundo”.

El vestido, bautizado como Solsticio de Luna de Carnaval, es una oda al encuentro mágico del sol y la luna, una metáfora del momento en que tradición y modernidad se abrazan. “Es ese espacio en el tiempo donde no existen límites, solo se respira esencia de Carnaval y todo ese sentir barranquillero”.

Con ello, la reina quiso rendir homenaje a la Danza el Imperio de las Aves, con quienes tuvo la oportunidad de donar vestuarios para sus desfiles.

Además, resaltó su compromiso de haber llevado su papel más allá de la representación simbólica. “De verdad tomé este rol para aportar un granito de arena al corazón de todos ustedes, para sembrar una semilla carnavalera aún más grande, aquí y en el mundo entero. Para mí, este es el mejor Carnaval del mundo”.

Estas características también las aplaudió la prima dama del Distrito, Katia Nule.

“Meme hizo una labor social muy linda y nos enorgullece que su vestido sea otro de lo que nos acompañe que estamos seguros de que se quedarán asombrados con semejante belleza”.