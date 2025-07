Momentos difíciles de salud vivió hace algunos días el Rey de Reyes Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina Mejía, al tener que ser trasladado de urgencia a una clínica de Valledupar donde le diagnosticaron gastritis aguda, teniendo que hacer un alto en su oficio de acordeonero en la agrupación de Poncho Zuleta.

Lea aquí: ‘Los 4 Fantásticos’ desbancan a ‘Superman’ en su primer fin de semana en los cines

Pasados los días y recuperado volvió a estar desempeñando su oficio en distintos escenarios de Colombia y el exterior, dándole gracias a Dios por su regreso y al acordeonero Juan José Granados, quien suplió su ausencia. Su testimonio no se hizo esperar.

“Ese fue tremendo susto, pero gracias a Dios pude superar todo y volver a la normalidad. Eso sí ahora teniendo algunas recomendaciones médicas que debo cumplir al pie de la letra”. Antes era un hombre sano, pero nunca falta un tropezón en la salud y más cuando los años avanzan estando desde muy joven dedicado a tocar su acordeón y alcanzar los máximos honores en la música vallenata.

El Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, segunda generación, año 1997, grabó con cuatro grandes cantantes: Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Poncho Zuleta e Iván Villazón. También con su acordeón contribuyó en el año 1995 con el éxito mundial de la canción ‘Abriendo puertas’ que cantó la artista Gloria Estefan, lo cual le valió el Premio Grammy como mejor Álbum Tropical Latino.

Cortesía Gonzalo El Cocha Molina ha acompañado a grandes del vallenato con las notas de su acordeón.

También llegaron las añoranzas cuando a sus 18 años vino la más grande oportunidad de su vida al ser invitado a grabar con Diomedes Díaz, exactamente tres canciones en la producción musical ‘El mundo’. Ellas fueron ‘Se te nota en la mirada’ (Gustavo Gutiérrez Cabello), ‘Felicidad perdida’ (José Hernández Maestre) y ‘Por amor’ (Marciano Martínez Acosta). Ese fue el tiquete para grabar en los siguientes años con el mismo Diomedes Díaz, las producciones musicales ‘Vallenato’, ‘Brindo con el alma’, ‘Incontenibles’ y ‘Gracias a Dios’.

Eso no terminó ahí al traer a su memoria una canción que lo marcó de por vida y que le compusiera Diomedes Díaz, titulada. ‘El gallo y el pollo’. “Y yo voy a apostar toditas mis canciones, y hasta juego mi nombre si quiere el contendor. Y apuesto que nos llevamos pal’ valle, el premio para adornar el folclor”.

Para el hijo de Arturo Molina Gutiérrez y Estela del Socorro Mejía Muñoz, meterse en los zapatos del protagonista de esa bella canción donde ‘El Cacique de La Junta’ dijo que el pollito que había encontrado a cualquiera se lo jugaba en la valla, no fue nada fácil.

“Ese instante me sacó lágrimas cuando Diomedes me cantó la canción. No lo podía creer que ese gran cantante me dedicara una de sus canciones. Me metió en un enorme compromiso, pero gracias a Dios pude salir adelante y ser ese pollito y después el gallo que ganó. Lo hice quedar bien y siempre viviré agradecido con Diomedes, quien confió en mi talento”, dijo ‘El Cocha’ Molina.

A propósito de ‘El Cocha’, comentó de dónde venía ese apodo. “Es obra de mi mamá quien me decía “Mi Cochita linda”, para significarme su amor. También ella viendo mis inquietudes musicales me compró un acordeón de dos hileras. Mi casa estaba llena de música porque mi papá era guitarrista y compositor”.

El acordeonero a quien su esposa Julieth Peraza Torres, le escribió el libro ‘Estrella Binaria’, y tiene un museo donde se encuentra historia, música y tradición del folclor vallenato, vive lleno de espiritualidad, permitiéndole escribir oraciones donde expresa frases de aliento, esperanza y de comunión con el Altísimo.

“Señor, siempre estoy necesitando de tu amor, de tu fuerza y de tu poder por eso abro mi ser para que me llenes de todo lo bueno que tu presencia siempre brinda. Bendice Señor, cada una de las batallas que debo dar, que pueda sentir que estás a mi lado y que no debo tener angustia por nada ni por nadie. Sé que me acompañas para salir adelante. Jesús misericordioso en tí confío. Amén”.

20 años con Poncho

‘El Cocha’ Molina, le da gracias a Dios por estar durante 20 años al lado del cantante Poncho Zuleta, y haber grabado las producciones musicales ‘Colombia canta vallenato’, ‘El Nobel del amor’ y ‘Para’o en la raya". Además, grabó otro trabajo titulado ‘El juglar’’.

Cortesía Gonzalo El Cocha Molina ha acompañado a grandes del vallenato con las notas de su acordeón.

“Mi inicio con Poncho Zuleta fue un compromiso grande porque era ocupar el espacio que antes tenía mi maestro Emilianito Zuleta, pero he sabido salir adelante con mi acordeón para interpretar el vallenato tradicional. Siempre le doy gracias a Poncho por llevarme a la agrupación y siempre tocó como la primera vez”, indicó ‘El Cocha’ Molina.

Ahora después de los quebrantos de salud sufridos el cambio alimenticio del acordeonero es distinto, porque no puede sentarse a manteles con Poncho Zuleta, a ingerir comida adulta como armadillo, chivo, guartinaja, ñeque, conejo, filete de babilla, marisco, hicotea y gallina de monte bien aliñada, sino dieta blanda, generalmente equilibrada y saludable. De esta manera, solamente complacerá al cantante en las presentaciones con la nota gruesa de su acordeón y sin derecho a pelar pito con las comidas que requieran mayor esfuerzo digestivo.

Le puede interesar: El salsero Tito Nieves celebrará 50 años de carrera con concierto en Bogotá

El buen gallo volvió a la valla con todas las fuerzas para seguir corroborando la frase de Diomedes Díaz. “Vamos ‘Cocha’ que los que van alante no van lejos, si los demás se apuran”. El mensaje hacía énfasis en la importancia del esfuerzo y la capacidad de superación, incluso cuando parecía que otros tenían ventaja.

De esta manera se cierra el telón de la película del muchacho nacido en el barrio Santo Domingo de Valledupar, y con hondas raíces en el corregimiento de Patillal, donde en el guión musical aparece su amplia hoja de vida teniendo el acordeón al pecho y la sonrisa que lo identifica.