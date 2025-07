Malcolm-Jamal Warner, el reconocido actor estadounidense que conquistó a millones de televidentes con su interpretación de Theodore “Theo” Huxtable en la exitosa serie ‘The Cosby Show’, falleció este lunes 21 de julio de 2025 a los 54 años de edad, según confirmó el portal TMZ.

El trágico suceso ocurrió en Costa Rica, donde Warner se encontraba disfrutando de un viaje familiar. Fuentes preliminares consultadas por el medio estadounidense indicaron que la causa del deceso habría sido un “ahogamiento accidental” mientras el actor nadaba. La revista People corroboró la información, aunque allegados al círculo íntimo del artista se han negado a ofrecer declaraciones sobre los hechos.

Warner alcanzó la fama mundial gracias a su papel como el único hijo varón de la familia Huxtable en ‘El show de Bill Cosby’, producción que se transmitió desde 1984 hasta 1992. Su convincente interpretación del adolescente Theo, hermano de tres mujeres en la serie, le valió una nominación al prestigioso premio Emmy y lo consolidó como una de las figuras juveniles más queridas de la televisión estadounidense.

Nacido el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, Malcolm-Jamal Warner fue criado por su madre soltera, Pamela Winter, quien eligió su nombre como homenaje a los líderes Malcolm X y Ahmad Jamal. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes escénicas, participando en obras teatrales escolares a los ocho años y colaborando en escenas de la serie “Fama” antes de ingresar de lleno a la industria del entretenimiento a los 14 años.

Tras el éxito de ‘The Cosby Show’, Warner continuó su carrera televisiva protagonizando la comedia ‘Malcolm & Eddie’ entre 1996 y 2000. Su versatilidad artística lo llevó a participar en diversas producciones como ‘Tour of Duty’, ‘A Different World’ y ‘American Crime Story’. Entre 1994 y 1997 prestó su voz para la serie animada ‘El autobús mágico’, expandiendo su alcance a las audiencias infantiles.

Su talento trascendió la actuación. Como director audiovisual, Warner trabajó con la agrupación New Edition en los videoclips “Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You” (1992) e “I Love You For Sentimental Reasons” (1994). Establecido en Los Ángeles, California, diversificó su carrera como anfitrión de eventos y se aventuró en el mundo musical, creando además el podcast audiovisual “Not All Hood” como uno de sus proyectos más recientes.

Warner mantenía una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde compartía contenido de su vida cotidiana y consejos motivacionales para sus seguidores. Al momento de su fallecimiento, estaba casado con Karen Malina White, con quien tuvo un hijo.