Puerto Colombia se alista para vivir una verdadera fiesta deportiva y cultural. Del 18 al 20 de julio, las playas de Miramar se llenarán de adrenalina, talento y vibras caribeñas con la llegada del Puerto Colombia Pro 2025, un evento nacional de surf que reunirá a los mejores atletas del país y abrirá sus puertas a la comunidad con una nutrida agenda paralela.

“Este evento sale de un sueño. Cuando empecé a surfear en 2005, el último evento internacional en Puerto Colombia fue lo que me motivó a querer ser surfista profesional”, cuenta Simón Salazar, organizador del evento y líder del colectivo Casa Surf y Malecón Surf Spot.

La competencia, avalada por la Federación Colombiana de Surf, incluirá más de 100 deportistas provenientes de Atlántico, Bolívar, Valle, Córdoba, Sucre, Antioquia, Bogotá, e incluso del litoral Pacífico. Además de los competidores, se espera una asistencia diaria de más de 300 personas que llegarán no solo a presenciar el espectáculo deportivo, sino a disfrutar de todo lo que el festival trae para la comunidad.

Mucho más que una competencia

Puerto Colombia Pro 2025 no es solo una competencia, sino una auténtica celebración de la cultura costera y el estilo de vida surfero. La agenda incluye competencias en shortboard, longboard, bodyboard, foil, SUP surf, SUP race, para surf y categoría máster, en ambas ramas, masculina y femenina.

Pero el valor agregado está en su propuesta integral. “Queremos que la gente viva el evento, que se quede y disfrute todo lo que rodea al surf. No es solo ver tablas en el agua. Tendremos clases de yoga, charlas medioambientales, recuperación con crioterapia, música en vivo y talleres de arte”, explica Salazar.

La idea, según cuenta, surgió a comienzos de año como una forma de reactivar la plaza de Puerto Colombia tras la pausa de 2024. “Entramos en la labor de devolverle la fiesta del surf a Puerto Colombia. Esto es un ejercicio piloto para más adelante lograr un evento internacional”, afirma.

Impacto que trasciende lo deportivo

El evento ha sido posible gracias al respaldo de la Alcaldía de Puerto Colombia, INDEPUERTO, la Gobernación del Atlántico e Indeportes Atlántico, quienes ven en el surf una oportunidad para dinamizar la economía local. “Esto impacta el transporte, la hotelería, la gastronomía y la parte turística. Promovemos Puerto Colombia como la capital del surf y estamos mostrando la diversidad de olas del Atlántico”, señala Salazar.

Los organizadores han pensado en todo: zona de atletas con baños de hielo, clases gratuitas de surf para niños, charlas de reciclaje, limpieza de playas, feria de emprendimientos locales, y una agenda cultural que incluye conciertos con bandas locales como Cripple Asylum y un DJ para el cierre del evento.

“Yo tengo una teoría: el surf le gusta al surfista, pero el festival le gusta a todo el mundo. Por eso quisimos armar un evento donde no solo estés viendo la competencia, sino que puedas ir a yoga, disfrutar la música, pasar por el mercado local, y volver a ver surf sin aburrirte”, reflexiona el organizador.

Un sueño que apenas empieza

Para Salazar, este es solo el comienzo: “Estamos haciendo un ejercicio completo para crear una bola de nieve que después nos permita hacer un evento internacional. Quiero tratar al deportista como un atleta y al público como una estrella. Así se empiezan a transformar las cosas”, afirma.

Puerto Colombia Pro 2025 también se podrá seguir en vivo por YouTube e Instagram, con una cobertura esperada de más de 20.000 espectadores online y un alcance digital combinado superior a 70.000 seguidores.

Finalmente, Salazar resalta el papel clave del Atlántico en el surf colombiano: “El Atlántico siempre ha sido líder en el surfing nacional. Es bonito ver que los deportistas se forman aquí, en nuestras playas, y que este evento sirva como plataforma para las nuevas generaciones”, concluye.

La invitación es abierta y gratuita. Puerto Colombia está listo para vivir un fin de semana inolvidable entre olas, cultura y comunidad.

