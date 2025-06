‘La Bichota’ sigue sorprendiendo a sus fanáticos, hace pocos días anunció el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’ que viene cargado de sonidos tropicales por lo que adelantó, además, que viene con múltiples colaboraciones.

Fue a través de un post en su cuenta de Instagram que la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ dio a conocer el lanzamiento de esta nueva producción musical el pasado 9 de junio y este miércoles reveló los títulos de las 20 canciones que componen esta producción musical.

Algunas de los temas incluyen ‘Papasito’, ‘Coleccionando heridas’, ‘Ese hombre es malo’, ‘Dile luna’, ‘Cuando me muera te olvido’, ‘Tropicoqueta’, ‘Bandida Entrenada’, ‘Latina Foreva’ o ‘Si antes te hubiera conocido’.

Andres Mayr/Netflix

Pero lo que más sorprende es que la artista paisa no estará sola en este álbum pues cuenta con la colaboración de varios cantantes destacados como Greeicy Rendón en ‘Amiga Mía’, Mariah Angeliq en ‘FKN Movie’ y una con Manu Chao titulada ‘Viajando Por El Mundo’. Además, se destacan otros nombres como Marco Antonio Solís y Eddy Lover.

“Capítulos intensos, giros inesperados, personajes entrañables… Este es el Track List Oficial de esta nueva historia de mi vidaAAAAaaaaaAaaaa!!!!! Cada canción tiene su historia. Cada colaboración su porqué”, escribió la cantante urbana en su cuenta de Instagram.

Todo apunta a que el nuevo álbum, que se estrenará el próximo viernes 20 de junio, estará centrado en música tropical con la fusión de los sonidos urbanos y latinos como mejor lo sabe hacer ‘La Bichota’ bajo el lema de “volver a la raíz” como lo ha explicado.

“Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música”, describió.

En ese sentido, también señaló que viene trabajando en ‘Tropicoqueta’ desde agosto del 2023 y por lo que explicó abordará los sonidos del ser latino. “Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad. Como dijo un gran amigo, “Es una carta de Amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”. Es mi mejor forma de decir: ‘Soy de aquí Y ME SIENTO INFINITAMENTE ORGULLOSA’”.