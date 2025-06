La escritora estadounidense Freida McFadden ha visto cómo, tras una década publicando, la serie La Asistenta la catapultaba al éxito internacional más arrollador gracias al entusiasmo de miles de lectores que la han recomendado con en-internacional más arrollador gracias al entusiasmo en redes sociales.

A pesar de la popularidad de sus novelas, McFadden no quiere que realmente se sepa quién es y por ello escribe bajo seudónimo, no hace casi apariciones públicas y concede muy pocas entrevistas. Una autora en la sombra que rara vez se expone, no solo por preservar su intimidad, sino también por la ansiedad social que sufre.

“No me gusta ser el centro de atención… Me da miedo no ser la autora que la gente espera”, comentó en una entrevista en vídeo desde su sala de estar.

Aunque está alejada del foco mediático y no se sepa mucho sobre su vida, sí se sabe que hay mucho de ella en sus novelas. Freida ha contado en varias ocasiones que sufrió bullying en el colegio y que esa experiencia le ha llevado a centrar muchas de sus historias en el abuso y el dolor. Aunque el thriller no sea tradicionalmente un género en el que se exponen temas morales, para ella es su método de denuncia de situaciones que considera muy importantes, sobre todo entre los jóvenes.

Su carrera como escritora surgió de forma inesperada. Freida es médica especializada en lesiones cerebrales y en su tiempo libre escribía thrillers que autopublicaba online gracias a un programa de Kindle Unlimited.

Durante la pandemia, un momento en que la gente empezó a volcarse mucho más en la lectura,La asistenta empezó a recibir miles de visitas. La editorial británica Bookouture, especializada en ebooks, se fijó en su popularidad y le hizo una oferta. Freida aceptó sin imaginarse el éxito que vendría después.

La asistenta, que se publicó con la nueva editorial en abril de 2022, despegó de una manera que no esperaba. Llegó al top 100 de Amazon en libros electrónicos y, poco a poco, McFadden tuvo que abandonar su profesión de médica y actualmente se dedica completamente a la escritura. “Trabajar con una editorial ha sido muy diferente a autopublicar. Simplemente no podía hacerlo todo”, afirmaba recientemente en una entrevista la autora que hoy ha sido leída por más de 90 millones de personas.

La adaptación de la novela al cine está ya en marcha: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried serán las protagonistas, bajo la dirección del realizador Paul Feig y con guion de Rebecca Sonnenshine. Su estreno está previsto para finales de 2025.