Cuando los sueños se cumplen, hasta los peores momentos son recordados con una sonrisa de agradecimiento. Sucede cuando todo ha valido la pena. Alejandra Jaramillo, periodista barranquillera que brilla en Estados Unidos con su trabajo como productora en el prestigioso canal de televisión CNN, cubriendo nada más y nada menos que la Casa Blanca, repetiría cada paso que ha dado con temor, pero más con valentía, para ser merecedora de las oportunidades que desde pequeña se imaginó alcanzando y hoy ya hacen parte de su historia.

“El sueño empezó en Barranquilla, siendo yo pequeña. Siempre hablaba mucho, preguntaba mucho, sentía mucha curiosidad por todo e intentaba encontrar respuestas. Cuando mis compañeros de colegio empezaron a decir qué querían ser de mayores, yo no entendía mucho de periodismo, pero sabía que quería ser comunicadora, entonces empecé a investigar un poco más el tema y entendí que lo que me apasionaba era el periodismo”, recordó Alejandra, de 30 años, en entrevista con EL HERALDO.

Especialista en asumir imponentes retos, decidió estudiar y ejercer esta profesión en el extranjero. Escogió la carrera de Periodismo y Medios en la universidad The New School en la ciudad de Nueva York, EE. UU., y confirmó su vocación a la vez que se iba adaptando a un mundo nuevo que se abría ante ella con escenarios desafiantes.

“Pensé que quizá quería estar en televisión, pero cuando lo intenté en la universidad me di cuenta de que me encantaba estar detrás de la cámara y ver cómo sucedía todo de principio a fin, algo que quien está enfrente de la cámara no ve con tanto rigor y franqueza como el productor”, sostuvo.

Cortesia El trabajo de Alejandra Jaramillo le ha permitido estar siempre en el lugar de la noticia.

Sus pininos en el periodismo fueron en la reconocida cadena de televisión estadounidense en español Univisión, como parte de la mesa de asignaciones del noticiero. Ese primer acercamiento al competitivo mundo laboral del periodismo le bastó a Alejandra Jaramillo para atreverse a dar el salto a un noticiero en inglés, en la cadena NBC.

Luego regresó a Univisión, más nutrida y dispuesta a tomar nuevos riesgos que le permitieran seguir dando pasos hacia delante. En esta segunda etapa se desempeñó como productora editorial para la plataforma de streaming VIX y se enamoró de las noticias políticas por su trabajo en el programa Línea de Fuego.

En esos primeros años de labor periodística Alejandra tuvo varias pruebas de fuego que ayudaron a afinar su capacidad de respuesta, criterio y toma de decisiones en momentos de alta coyuntura.

“La primera vez que fui a cubrir un huracán, recuerdo que fue el ‘Irma’ en Puerto Rico, me marcó y me enseñó a ser mejor productora. Estaba empezando mi carrera y aprendí cómo abordar esas noticias lamentables, la rapidez y agilidad que se necesitan en esos momentos y cómo transmitirlo de manera adecuada para televisión. Otro evento que me marcó fue el funeral de la reina Isabel II, fui a Londres a cubrirlo, me tocaba tomar muchas decisiones como productora y asegurar que la cobertura saliera bien en televisión. Todo eso me fue preparando para el reto más grande que he tenido: cubrir la campaña del presidente Trump”, relató.

En octubre de 2023 llegó a CNN para cubrir la campaña presidencial, en el cargo de productora para la unidad política del medio, con sede en Washington. “Puse a prueba todo lo que aprendí en mis cargos hasta ese momento y eso me llevó hasta donde estoy hoy”, manifestó la barranquillera.

“Fue una experiencia que me retó tanto mental como físicamente. Eran viajes todos los días por todo Estados Unidos, ya que debía estar donde sea que estuviera el entonces candidato y ahora presidente Trump. Pero todos fueron retos buenos porque me llevaron a aprender y absorber mucho. También me permitieron cubrir momentos históricos como cuando encontraron culpable a Trump de 34 cargos y cuando le dispararon y rozaron la oreja”, contó.

¿Y en qué punto de su carrera se encuentra hoy Alejandra Jaramillo? Pues viviendo el sueño de cubrir la sede de gobierno de Estados Unidos, siendo productora para CNN en la Casa Blanca desde enero de este año.

“Sobre mi puesto actual me gusta decir que se trata de ser la primera línea entre la Casa Blanca y CNN. Mi trabajo conlleva no solamente ver cómo vamos a relatar las noticias que salen del presidente (Donald Trump) y de la Casa Blanca o cuál corresponsal tiene cuál noticia y enfoque, sino que también conlleva ser muy curioso y preguntarse a diario qué persona importante está en la Casa Blanca, qué orden ejecutiva va a firmar hoy el presidente, monitorear si publica algo en redes sociales, buscar reportajes, buscar noticias todo el tiempo, creo que ese es el mayor trabajo a diario”, explicó.

La periodista y productora barranquillera confesó que se le hace difícil imaginar “cuál será el siguiente nivel”, después de haber logrado instalarse en la mismísima Casa Blanca para indagar todo lo que allí ocurre y junto con sus compañeros mantener informado casi que en tiempo real no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Pero aún así no deja de soñar en grande.

“Me encantaría ser productora ejecutiva de un show, de un pódcast o de una radio. Creo que mi sueño acaba con poner a prueba todo lo que estoy aprendiendo en algo mío. Pero por el momento estoy muy feliz cumpliendo cada sueño dentro de CNN, donde me gustaría llegar a cubrir el Congreso o ser productora de un show de la cadena. Un sueño que podré cumplir en el futuro cercano es viajar junto al presidente ”, dijo emocionada.

Alejandra Jaramillo tiene claro que no existen fórmulas mágicas para conseguir los objetivos, lo de ella es la perseverancia, intentarlo todas las veces que sea necesario y nunca limitar sus aspiraciones. Y es precisamente el consejo que les da a las y los jóvenes que quieren alcanzar sus metas, por muy “imposibles” que parezcan. “Aparte de siempre mantenerte curioso sobre todo lo que estás averiguando y aprendiendo, la perseverancia es muy importante. Vas a recibir cien mil noes y lo que importa son los síes. No mirar atrás, hay que seguir esos sueños grandes que uno tiene”, reflexionó la barranquillera.