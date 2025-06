Durante 30 años el nombre de Cristina Umaña Rojas se ha paseado por las pantallas nacionales e internacionales en un sinfín de personajes que la llevaron a ser una de las actrices más reconocidas de nuestra cinematografía.

Ahora, tras conocer en la minucia esta gran industria que cada vez más le abre paso, merecidamente a las mujeres, recibe la designación como presidenta de la Academia Colombiana de Ciencias y Artes Cinematográficas, un rol que nunca pensó que ocuparía pero que lo hace con la mayor gallardía.

En conversación con EL HERALDO, la ibaguereña de 50 años cuenta en detalle cómo se postuló, cuáles serán sus banderas, los retos del cine colombiano y su apoyo a la cuota de pantalla como forma de apoyar nuestras historias.

¿Cómo recibes esta nueva posición como presidenta de la Academia Colombiana de Cine?

Cuando empezaron a hablar del tema, que Natalia [Reyes] no iba a seguir, en principio como que esto no pasaba por mi cabeza para nada. Pero decidí postularme, después de una serie de conversaciones porque llevo casi 30 años de experiencia, conozco no solamente mi oficio sino que conozco la industria cinematográfica, conozco muchísima gente, que son amistades y lazos que he tejido a través de mi carrera, que creo que desde esa experticia y desde ese camino que he labrado podría contribuir muchísimo.

Recibes el cargo de Natalia Reyes con quien fuiste muy cercana, ¿cómo fue ese proceso?

Natalia desde que tomó su cargo me pareció muy inspiradora, muy interesante que ella joven, activa, tomara la posición. Por lo general, son cargos como que uno en su imaginario se plantea cuando uno no está tan activa o una cantidad de discursos que uno puede echarse al respecto. Me pareció muy interesante que una persona como ella, joven, activa laboralmente, asumiera el cargo y creo que fue muy refrescante para la academia. Creo que ella trajo ideas nuevas, trajo nuevos aires, nuevas alianzas.

Y si hablamos de mujeres estarás acompañada de dos grandes profesionales como Paola Pérez y Catherine Rodríguez…

Las admiro profundamente. He conocido a Pao Pérez también un poco más en estos últimos años, no sólo por su trabajo, sino porque he tenido la fortuna de trabajar con ella en películas como Los Iniciados y también en The Night Manager que es la serie que hizo Prime Video que se filmó entre Colombia y España y que es inglesa. Creo que es una verraca y que sabe mucho de la industria, que quiere aportar y que quiere sembrar y generar mejores espacios laborales. Catherine también me parece que es una pila en su trabajo, en su profesión y que también tiene muchas ganas de aportar.

¿Cómo te proyectas en estos dos años?

Estoy súper abierta a aprender. Mi gran ilusión es poder aprender, servir y estoy abierta a absorver todo lo que necesite, todo lo que no sepa porque soy consciente de que es un cargo nuevo para mí. Mi proyección, de verdad, es que a través mío el cine colombiano llegue a muchos y muchos más lugares, que podamos crear muchísimas alianzas y que ojalá logremos concretar una ayuda importante del gobierno y de muchas entidades privadas para que nuestro cine y nuestra academia pueda funcionar de una manera más sólida y más boyante.

¿A qué le apostarás como presidenta?

Por un lado, me parece muy interesante poder hacer seguimiento a esos proyectos que tenía la terna anterior (Natalia Reyes, Diego Ramírez y Andrés Buitrago). También el poder profesionalizar todas las especialidades de nuestro gremio, poder conseguir recursos, alianzas con otras academias, ojalá con el gobierno, ojalá con entidades privadas, para que podamos tener recursos para tener talleres, charlas, conversatorios, diferentes actividades que nos permitan profesionalizarnos en cada una de las especialidades.

¿Cómo ves el rol de la mujer en la industria?

Es evidente que hay un espacio mucho más grande para las mujeres y que estamos haciendo el trabajo y que lo sabemos hacer bien, que lo hacemos con la misma pasión, entrega y amor con la que podemos hacer cualquier otro rol en nuestras vidas. Creo que hay muchísimas mujeres en la industria cada vez en diferentes especialidades, muchas más productoras, muchas más directoras, creo que también hemos descubierto, hablando de nuestra industria en particular, que no solamente somos una cosa. No solamente soy actriz, vestuarista, maquilladora, guionista, directora, también puedo hacer otras cosas, gestionar, producir en pro del proyecto.

Nuestro cine actualmente está viviendo dos momentos bastante distantes, por un lado se están haciendo muchísimas más películas, estamos más presentes en los festivales, pero todavía falta ese clic de hacer que las audiencias vayan a ver cine nacional… ¿cómo analizas nuestra industria?

Yo creo que eso no nos pasa solo a nosotros, le pasa a muchísimos países latinoamericanos y ahí está el gran reto que tenemos. Y creo que la unión hace la fuerza y tenemos que unirnos como región iberoamericana para apoyarnos y para impulsar nuestro cine, porque solos no podemos y tenemos pues... No quisiera hablar de competencia, pero el cine de Hollywood es el 90 % de las salas. Es una tarea difícil pero creo que no es imposible el poder educar a la audiencia, seducirla, en que se interese también por nuestras historias y que quiera entrar a las salas y ver nuestras películas. Es una tarea ardua, pero creo que no hay que desfallecer en ella.

¿Crees en la cuota de pantalla?

Creo que ayudaría, bastante. Sí, creo que nos ayudaría muchísimo una cuota de pantalla. Pues creo que sería un gran apoyo para el cine, eso es lo que yo pienso.