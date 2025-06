Negro, así como son las cámaras fotográficas profesionales, de ese color se ha teñido el mundo de la reportería gráfica en la región Caribe tras conocerse en la noche de este domingo el fallecimiento del experimentado fotoperiodista Luis Rodríguez Lezama.

Este hombre, cuyas canas se respetaban en los medios de comunicación, actualmente estaba vinculado a la capa periodística EL HERALDO, donde pasó sus últimos 17 años laborales.

Su partida ha generado mucho dolor entre fotógrafos y periodistas quienes a través de sus redes sociales le dan un sentido adiós.

Luis Torres, fotógrafo que labora en la Alcaldía de Barranquilla y que hizo su paso por esta casa editorial, a través de una historia en Instagram escribió el siguiente mensaje: “Hoy dedico un adiós a un ser humano excepcional, Lucho Rodríguez. Más allá de un amigo, fue un verdadero maestro que marcó mi vida con su sabiduría y su gran corazón. Siempre recordaré sus enseñanzas y su espíritu inquebrantable. Descansa en paz, querido Lucho. Tu legado vivirá para siempre”.

La reconocida periodista Belinda García, escribió en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: “Cuando casi acaba la noche nos llega la triste noticia del fallecimiento del gran amigo talento Universidad Autónoma del Caribe excelente reportero gráfico de EL HERALDO, el comunicador social periodista Luis Rodríguez Lezama, egresado de la Uniautónoma del Caribe, quien con su cámara fotográfica lograba plasmar imágenes que solo su corazón podía transmitir. LUCHITO descansa en paz, DIOS te acoge en su santo reino. Un abrazo solidario a su familia, amigos y colegas que desde ya nos entristece su ausencia”.

A su turno el locutor Víctor González Solano ‘Vigoso’, dijo: “Buen viaje viejo Lucho, te vamos a extrañar”.

El periodista Roberto Llanos Rodado, quien fuera editor de AL DÍA y periodista judicial en EL HERALDO, compartió en Facebook una serie de fotografías de uno de los últimos cumpleaños que le celebraron.

Roberto Llanos Rodado Luis Rodríguez Lezama durante la celabración de uno de sus cumpleaños junto a compañeros de EL HERALDO.

“Últimas fotos con Lucho Rodríguez en la celebración de su cumpleaños, hace dos años en la casa de Johnny Olivares. He leído tantas expresiones de cariño sobre él que no sé qué agregar ante su adiós definitivo. Pero lo recuerdo como un profesional apasionado por el periodismo, serio, responsable, de excelente ojo para captar la imagen precisa, de gran sentido social y de solidaridad. Animador de grandes tertulias y de buen sentido del humor”.

El caricaturista Jaír Lizcano ‘Ligre’ le dedicó una de sus caricaturas al lado de su inseparable perro ‘Pipo’ en la que se aprecia su complicidad. “Velocidad Rodríguez, buen viaje”.

Adiós entre anécdotas

‘Lucho’ o ‘Velocidad’, como lo llamaban sus amigos, es considerado un verdadero maestro, así también lo destaca el editor de deportes de EL HERALDO, Rafael Castillo. “Debimos tirar más fotos, viejo Lucho. Siempre agradecido con tu generosidad, colaboración, cheveridad y pasión. Desde que era solo un practicante en EL HERALDO me trataste con amabilidad, cariño, respeto y hasta admiración. Aunque me quedaste debiendo varias imágenes, siempre estaré agradecido de que hayas sido el fotógrafo de mi matrimonio y de varios momentos especiales de mi vida familiar y periodística. Siempre te lo dije. Inolvidable la vez en Cali que la emoción de un gol de Junior te ganó y te pusiste a celebrarlo en vez de disparar tu cámara hacia los jugadores. Me contaste eso riéndote y todavía entusiasmado por el agónico y bonito tanto de Giovanni Hernández. Allá en territorio caleño, antes de partir a Manizales, también tuvimos una discusión bastante fuerte por los gajes del oficio (ya ni me acuerdo por qué), y al otro día nos reconciliamos y nos abrazamos presentándonos disculpas. Futbolero de tiempo completo, muy buen reportero gráfico (no solo un fotógrafo) y gran amigo. Son muchos los recuerdos, ‘Cholu’. Definitivamente esta vez sí te fuiste muy rápido, ‘Lucho Velocidad’”.

Por su parte la reportera gráfica Vanexa Romero, lo recordó llena de mucho sentimiento: “Adiós Lucho... No puedo dormir. Se ha ido una de las personas que más me ayudó en el comienzo de mi carrera. Se fue Luis Rodríguez Lezama, murió, se ha llevado con él nuestras tertulias para cambiar el mundo y las ideas cooperativistas para hacer al gremio de fotógrafos caribeños más fuerte.

Recuerdo con cariño una conversación telefónica que tuvimos hace años en la cual señaló que mi entrada a EL HERALDO fue como haber pateado la puerta y establecido mi permanencia durante la jefatura de Ernesto McCausland. A partir de ese momento, nació una complicidad y un respeto mutuo mucho más fuerte entre los dos, todo desde un ámbito profesional al comienzo para luego solidificarse personal con el paso del tiempo.

Lucho, el que nunca comía a tiempo, el del paso ligero, el que se quedaba pensando algo mientras se rascaba la barbilla, se ha ido corporalmente de esta tierra y me duele mucho no haberle visto antes de su partida luego de una conversación por celular que duró casi dos horas hace un mes más o menos. Nunca tuve tiempo, nunca coincidimos, todo porque la vida va muy rápido y no me di cuenta que se le estaba escapando a él.

No encuentro ahora ninguna estrella en el cielo que me guíe hacia Lucho en este momento, solo escucho el silencio de la calle, tan antagonista de su presencia mientras mi esposo y mi perro descansan a mi lado. Que tristeza más grande, que inoportuna es la muerte de un ser querido, que terquedad del destino el recordarnos lo mortales que somos.

Adiós a Lucho, nunca olvidaré sus consejos ni su visión de nuestro gremio. Le extrañaré y no puedo estar más que agradecida por todo lo que me dio”.

Su velación se cumple este lunes 2 de junio desde las 8: a. m. en la funeraria Los Olivos ubicada en la Carrera 38 con calle 60, en la Sala Nazareth. El oficio religioso será mañana a las 9:00 a. m. y hacia las 9:30 a. m será llevado a su destino final en el cementerio Los Olivos, ubicado en la Vía al Mar.