Ya se cumplen nueve años desde que se consolidó un hermoso espacio donde el arte fluye de manera natural, según las palabras de Stephanie Nieto, uno de los grandes talentos del arte plástico que tiene la Puerta de Oro de Colombia.

‘Luz y Cerámica Centena’, es el proyecto más significativo que tiene la artista actualmente, en este ha puesto empeño y un increíble amor por el arte, ya que a través de esta propuesta, muestra un deseo de generar conciencia sobre el valor cultural de la cerámica.

Con once ediciones exitosas a su nombre, el proyecto tiene como ambicioso objetivo la realización de cien obras únicas que fusionen luz y cerámica, aprovechando los recursos locales y la riqueza de la tradición artesanal de la región.

En conversación con EL HERALDO Stephanie contó cómo se ha ido preparando a lo largo de estos años en el arte de la cerámica y explica las sensaciones que siente al momento de moldear y realizar cada exposición de su proyecto.

Recorrido por Colombia

Desde sus inicios, ‘Luz y Cerámica Centena’ ha sido un espacio donde la creatividad florece, y donde la artista ha logrado trabajar con diferentes talentos del Atlántico para colaborar en cada edición. Cada obra que Nieto realiza lleva una mezcla de texturas, colores y formas, donde la cerámica cobra vida, pero esto solo se logró tomando lo mejor de cada exposición que visitó en toda Colombia.

“Todo este proyecto tan bonito comenzó en 2016 cuando abrí un local aquí en Barranquilla que se llamaba Conciencia House, en este tenía un montón de artesanías, puesto que viajaba por todos los rincones del país. Yo iba a Expo Artesano, a Barichara, a Bogotá y otras ciudades. Conocí un montón de artesanos y eso me fue inspirando más y más”, contó Nieto a EL HERALDO.

Teniendo algunas ideas claras que quería implementar en su trabajo, Stephanie tomó la decisión de hacerles algunas propuestas a los artesanos con los que trabaja, pero algunas veces a las personas les cuesta salir de su zona de confort, pero ella buscó una gran estrategia para innovar en el mundo del arte.

“Ellos estaban acostumbrados a trabajar de una forma diferente y siempre con los mismo materiales y estrategia. Ahí fue donde surgió un taller de cerámica con Moncho, un artista de Salgar”, agregó.

Una idea brillante

La artista resalta que las lámparas fueron la idea innovadora que pasó por su mente. Hasta el momento lleva 11 exposiciones con este elemento, pero su meta es alcanzar cien ediciones, lo cual no solo supone un desafío personal, sino también una forma de ir dejando un legado artístico que celebre la identidad y el talento barranquillero.

“En aquel momento me pregunté: ¿qué puedo hacer que sea útil y que al mismo tiempo que tenga algo de diseño? Entonces dije: lámparas. Y como ya los límites se habían ampliado, porque que no tenía que tener un grosor, un alto y un peso definitivo como en otras piezas, comencé con esto tan bonito al cual llamé Centenas”, afirmó.

Moldear para el alma

El proyecto ha tenido una resonancia significativa en quienes han podido aprender a manejar la cerámica, fomentando el interés por el arte contemporáneo sin importar las edades. Además, se ha convertido en un punto de encuentro con el yo interior de cada persona. Según la artista, moldear figuras es una forma de liberar la tensión del día.

“Mi estilo en la cerámica es juguetón, no es algo así como que muy recto, y no pretende llevar la belleza al cotidiano, no es algo antiguo ni barroco, sino que es algo más contemporáneo con colores y formas diferentes. Además, cuando se moldea la cerámica encontramos un espacio de tranquilidad donde no hay nada que nos impida mantener la concentración y liberar el estrés”, contó.

El futuro de ‘Luz y Cerámica Centena’ hasta la fecha promete ser brillante como las obras que ya han salido de este proyecto, convirtiéndose en una celebración de la cultura y la creatividad barranquillera.