La famosa actriz colombiana Amparo Grisales, quien ha sido jurado en las diez temporadas del concurso de imitación ‘Yo me llamo’ en Colombia, aclaró recientemente los rumores sobre una supuesta enemistad con las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes trabajan en el mismo programa.

Grisales, reconocida por su participación en producciones como ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘En cuerpo ajeno’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘La ley del corazón’ y ‘El Paseo 6′, entre otras, se refirió al tema en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

‘La diva de Colombia’ desmintió las publicaciones en redes sociales que aseguran que no tiene buena relación con las presentadoras de ‘Yo me llamo’, haciendo referencia específicamente a Melina Ramírez, cuya personalidad le agrada.

Cortesía Caracol Televisión Amparo Grisales comanda el jurado de este reality show.

“Bueno, yo no sé de dónde se inventaron que Melina y yo nos odiamos”, comenzó diciendo Grisales para despejar las dudas sobre su relación con la presentadora.

“Mire, primero que todo yo no odio a nadie. Segundo, la envidia no existe en mi corazón porque en la vida me ha ido muy bien toda la vida y lo único que hago todas las mañanas es darle gracias a Dios”, agregó la actriz.

Sobre Melina, la jurado de ‘Yo me llamo’ dijo que “es adorable”, poniendo fin a los rumores sobre una supuesta rivalidad.

Presentador reveló incómodo momento que vivió con Amparo Grisales

Para el periodista caleño Brian Ortiz, conocer a Amparo Grisales en persona fue suficiente para derrumbar cualquier expectativa que alguna vez tuvo sobre ella, y no precisamente de forma positiva.

Ortiz, quien trabajaba en el programa ‘Acá entre nos’ del Canal 1 en 2019, recuerda con claridad el día que coincidió con Grisales durante las grabaciones de fin de año. En su relato, publicado recientemente en redes sociales, describe cómo lo que para él era una oportunidad emocionante de compartir espacio con una figura de talla nacional, se convirtió en una experiencia incómoda y decepcionante.

“Pensé que iba a conocer a alguien distinto al personaje que vemos en televisión. Pero no. Eso que ven al aire, esa actitud prepotente, es exactamente como ella es fuera de cámaras”, dijo.

Desde su llegada al canal, el comportamiento de Grisales dejó claro que las jerarquías eran innegociables. Se molestó porque nadie la recibió personalmente, se negó a ser maquillada por el equipo del canal, y trató con altanería a una de las asistentes cuando esta le sugirió pedir una blusa de vestuario. “¿Cómo se te ocurre? Estás hablando con la diva de Colombia”, fue su respuesta, según Ortiz.

“A Amparo Girsales no la van a sacar de Yo me llamo ni mucho menos de Caracol. Su ‘diva de Colombia’ es así. Eso que ven en pantalla de ella: grosera, prepotente, hablándole feo a los participantes, al equipo de trabajo y hasta los que están de jurado con ella, es su realidad. Eso no es un personaje, ella es así”, declaró.

El punto más tenso de la experiencia ocurrió durante la preparación de una entrevista informal para las redes del programa. Ortiz, animado por una anécdota que le había contado previamente la hermana de Amparo, Patricia Grisales, intentó iniciar una conversación con la actriz. Pero la reacción fue tajante: “Me molestan las preguntas estúpidas como esa”, contestó Amparo, desmotivando al periodista a continuar con la grabación.