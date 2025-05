¡La espera terminó! Shakira comienza hoy Las mujeres ya no lloran World Tour en Estados Unidos, después de meses de una exitosa gira por Latinoamérica.

La barranquillera está lista para conquistar los escenarios estadounidenses y ofrecer a sus fans un espectáculo lleno de energía, talento y mucho movimiento de caderas.

Los detalles de las sorpresas y la preparación los dio en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Por ello, esta aventura promete ser inolvidable, con invitados muy especiales y queridos para ellos, que la acompañarán en varias fechas.

Aunque aún no se han confirmado todos los artistas que harán parte del espectáculo, entre ellos está Pitbull, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Wyclef Jean, grandes artistas del género pop latino y el reggaeton. Ellos sin duda elevarán aún más la emoción entre los fans.

Más invitados

Sus invitados no solo son cantantes. Pues, días atrás le envió un “desafío” al exbeisbolista dominicano y leyenda de los Medias Rojas de Boston, David Ortíz, con el fin de que se uniera a ella para su presentación en Fenway Park.

En los últimos días, la barranquillera le envió una invitación parecida a la creadora de contenido Lele Pons. La venezolana se volvió amiga íntima de Shakira durante el 2024, cuando hizo parte de la promoción de su sencillo Soltera y participó en todo el proceso.

A través de sus historias en la red social de Instagram, ‘La loba’ le extendió la invitación a la venezolana, que actualmente se encuentra en las últimas etapas de su embarazo, que es fruto de su relación con el puertorriqueño Guaynaa.

La intención de Shakira es que Lele sea la primera mujer embarazada que se sume a ella en la pasarela con la que hace su ingreso en cada show de su gira.

Detalles de producción

Con los inconvenientes técnicos y cancelaciones que tuvo la gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica, Shakira no ha dado cabida a errores en el que será el inicio del tour por EE. UU.

Tanto ‘la Loba’ como su equipo de trabajo, entre músicos y bailarines, no han dejado de ensayar y supervisar cada detalle para el show de hoy en el Bank of America Stadium. En los videos que han sido compartidos por los diferentes clubes de fans de la estrella, se ha alcanzado a ver que el montaje fue terminado y, tanto sonido como pantallas están funcionando a la perfección.

Lo que sigue

Esta es la primera de las 23 fechas con las que recorrerá estadios en Estados Unidos y Canadá, salvo en una en la que será de las principales atracciones del Sueños Music Festival, evento que se realizará en Chicago el próximo 24 de mayo.

Luego de cerrar con esta gira en junio, Shakira tendrá un segundo descanso para volver a presentarse en América Latina con una serie de 15 fechas en México, incluyendo cuatro de regreso en el estadio GNP Seguros.

Después de esto visitará República Dominicana y Perú, para la compensación de algunas de las fechas canceladas de la manga latinoamericana que se realizó entre los meses de febrero y abril pasado.

Por otra parte, según lo que anticipó en la Met Gala, su paso por Europa tendría lugar en 2026, con fechas todavía por confirmar. Las siguientes fechas del mes son 15 de mayo, en MetLife Stadium, East Rutherford; 16 de mayo, en el MetLife Stadium, East Rutherford; 20 de mayo, en el Bell Centre de Montreal, en Canadá; 22 de mayo, Little Caesars Arena, Detroit; 24 de mayo: Grant Park, Sueños Music Festival, Chicago; 26 de mayo: Scotiabank Arena, Toronto; 29 de mayo: Fenway Park, Boston y el 31 de mayo: Nationals Park, Washington D.C.

El primer sencillo de Milan y Sasha

Una vez más Shakira y sus hijos sorprenden con su talento conjunto para componer música.

Los pequeños, Milan y Sasha, ya habían dado muestras de su gusto por la música cuando la colombiana dejó en redes sociales algunos videos de los niños tocando la batería, acompañándola a sus ensayos y en la gira por Latinoamérica.

Después del lanzamiento de ‘Acróstico’, el 11 de mayo de 2023, los pequeños vuelven a hacer música con su primer sencillo ‘The One’.

“Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz”, compartió Shakira en sus redes . Los pequeños ya habían hecho su debut durante la gala Let It Beat.