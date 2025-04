Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado su relación después de tres años juntos, según información revelada por la periodista Adriana Dorronsoro en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, uno de los espacios de entretenimiento más vistos en España.

La noticia fue replicada por medios internacionales como People en Español, quienes aseguran que la ruptura ya es un hecho, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas.

Desde hace meses, se venía hablando de una posible crisis entre el exfutbolista del FC Barcelona y la joven relacionista pública, quien se convirtió en figura pública tras la ruptura de Piqué con Shakira en 2022.

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro. No sé si ese habrá sido el motivo o no, pero me confirman la ruptura”, dijo la periodista.

Incluso, el paparazzi Jordi Martin, conocido por seguir de cerca la vida de la cantante colombiana, aseguró que Clara habría tenido desacuerdos con Piqué por sus constantes viajes a Miami para visitar a sus hijos, Milan y Sasha.

En medio de esos rumores, también se mencionó que Clara habría caído en una fuerte depresión debido al acoso mediático que sufrió desde que se conoció su relación con el exjugador. La presión fue tanta que, en varias ocasiones, se especuló sobre su salud emocional y la estabilidad de la pareja.

Dorronsoro afirmó que una fuente cercana le confirmó la separación, aunque señaló que podría haber “terceras personas” involucradas. Recordó, además, un episodio reciente en el que Piqué fue visto con una pelirroja en una heladería de Miami, lo que alimentó los rumores de crisis.

“Ha habido crisis, hace unos meses apareció Piqué en Miami en una heladería con una chica pelirroja, pero es verdad que ha habido muchos rumores, me lo confirma el entorno muy cercano a la pareja. Ya no están juntos”.

Sin embargo, horas después de que esta versión se hiciera viral, el diario Mundo Deportivo desmintió la supuesta ruptura y aseguró que la información no es cierta. De momento, ni Piqué ni Clara han salido a dar declaraciones.

Una mediática relación

Esta unión también terminó con la relación de la barranquillera Shakira y el exfutbolista el 4 de junio de 2022 con un comunicado que decía: “Lamentamos confirmar que nos separamos”.

A raíz de esto, en enero de 2023, Shakira lanzó una colaboración con el productor argentino Bizarrap: BZRP Music Sessions #53, una canción que se convirtió en un fenómeno global.

Este tema fue interpretado ampliamente como una catarsis pública de la cantante tras su mediática separación de Gerard Piqué, con quien estuvo más de una década y tuvo dos hijos.

La letra de la canción fue directa y sarcástica. En ella, Shakira lanzó varias frases que rápidamente se volvieron virales y que fueron entendidas como dardos a Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía. Algunas de las líneas más comentadas fueron: “Yo valgo por dos de 22″. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”. “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.

La canción rompió récords. En menos de 24 horas superó los 63 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en tendencia mundial. Fue celebrada por millones de mujeres como un himno de empoderamiento, mientras que otros la criticaron por exponer de forma tan frontal su vida privada.

Más allá de la polémica, esta colaboración marcó un antes y un después en la carrera de Shakira. No solo demostró su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en la industria, sino que usó su arte para procesar uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Desde entonces, la narrativa de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se convirtió en un nuevo lema para su público.