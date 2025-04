Ingrid Karina, la exmodelo de Stock Models que se volvió viral en noviembre de 2024 por una entrevista en la que hablaba de su vida como persona en condición de calle en Medellín, ha vuelto a aparecer en redes sociales mostrando orgullosa su proceso de recuperación de la adicción a las drogas.

Lea: La policía británica acusa al actor y músico Russell Brand de cometer delitos sexuales a cuatro mujeres

A través de una cuenta en TikTok, que Ingrid maneja junto con su hijo, ha compartido recientemente el cambio físico que ha tenido, así como las actividades que hace en esta nueva etapa de su vida en la que está priorizando su salud física y mental.

En uno de los videos se ve a Ingrid Karina en el puesto de piloto de un carro, con un blazer color negro puesto, las uñas arregladas, con un maquillaje sutil y el cabello estilizado. Su hijo la graba mientras ella sonríe y envía un saludo a los internautas que han estado pendientes de su proceso desde el año pasado.

También: Mhoni Vidente sorprende al hablar del futuro de Donald Trump: “Se le está metiendo un demonio”

La exmodelo destacó que ahora está enfocada en llevar un estilo de vida saludable, con rutinas que le permitan sentirse bien tanto por dentro como por fuera, y por supuesto se encuentra disfrutando de las comodidades que no tenía cuando estaba en condición de calle.

“Si ustedes siguen un estilo de vida bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, van a estar montados en un carro como estos dando vueltas”, dijo sonriente.

En otro video se le ve comiendo junto a su hijo en el restaurante Crepes & Waffles, dentro de un centro comercial ubicado en el norte de Bogotá.

Además: Receta para hacer un arroz oriental con un toque crujiente

La historia de Ingrid Karina conmovió a los internautas en noviembre del año pasado, luego de que una creadora de contenido llamada Andrea Moreno la grabara en una de las reconocidas calles de la capital de Antioquia y le hiciera preguntas sobre su vida personal.

Para sorpresa de muchos, la mujer reveló que hace algunos años había sido modelo de la agencia Stock Models, que hablaba siete idiomas y tenía dos hijos.

Aquí: Así fue el fuerte cruce entre Amparo Grisales y la imitadora de Gloria Trevi: “Sigue gritando”

TikTok ingridkarinamodelo

Visiblemente conmovida por las preguntas que le formulaba Andrea Moreno, Ingrid Karina confesó que terminó en las calles de Medellín en medio de un dolor emocional muy profundo.

“Como todas las personas aquí en el bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”, comentó.

Durante la conversación, la exmodelo manifestó que ella quería salir de esa situación, pero no contaba con alguien que le tendiera la mano porque sus hijos estaban fuera del país.

También: ¿Cantinflas tenía una obsesión con las sirenas? Esto encontró un influencer en la mansión del legendario actor

Así fue como, con la ayuda de Andrea Moreno, Ingrid Karina fue internada en un centro de rehabilitación, donde comenzó el proceso de recuperación del que ya se evidencian los primeros resultados positivos.