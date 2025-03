La luna se volvió roja. Barranquilla disfrutó de uno de los fenómenos más fascinantes de los últimos tiempos: el eclipse lunar total, que pudo ser apreciado en su máximo esplendor en La Arenosa después de las 2 de la madrugada de este viernes.

Este fenómeno se produce porque el Sol, la Tierra y la Luna están alineados de manera que el satélite pasa por la sombra completa de nuestro planeta.

Uno de los lugares en el que los amantes de la astronomía se reunieron para disfrutar en conjunto este momento fue el Planetario de Combarranquilla, en el que más de 80 personas entre niños, jóvenes y adultos se dieron cita.

Allí se realizaron conferencias relacionadas con el fenómeno antes, luego empezó la observación del eclipse a través de los telescopios, Castor y Pollux, que son los telescopios del planetario, fieles testigos de cada evento astronómico.

Planetario Combarranquilla/Cortesía

Orlando Méndez, coordinador del Planetario de Combarranquilla, explicó que la astronomía generalmente tiene la ventaja que es una ciencia y un tema que apasiona por lo que tiene un poder de convocatoria y siempre es una oportunidad para hablar en temas que están relacionados con el cosmos y la vida diaria.

“Es importante cuando se realizan estos eventos, se aprovecha la oportunidad, digamos, para, en torno a un tema, convocar muchas personas. A partir de allí, pues, hablamos de temas de ciencia y esto puede despertar vocaciones científicas, por ejemplo, en los más pequeños. Siempre observar el cielo a través de un telescopio es fascinante. Conocer historia de todo lo que se ha hecho a través de la carrera espacial es fascinante. Entonces son oportunidades para que los más pequeños, por ejemplo, tomen la iniciativa hacia carreras de ciencia, que, digamos, el desarrollo científico es importante para las sociedades y para todo público”, detalló.

Por su parte, Alejandra Cepeda Varilla, de 16 años, fue una de las apasionadas de la astronomía que llegó para disfrutar del eclipse.

“Soy egresada de la Escuela Normal Superior de Hacienda y pertenezco al grupo de Astronomía Betelgeuse. Bueno, estoy cursando ahora mismo el primer semestre de la carrera de Derecho y he seguido pues en todo el tema de la Astronomía. Ya había experimentado un eclipse de Sol, pero definitivamente no es lo mismo. Es una experiencia muy linda, no solamente por ver el fenómeno natural, sino aplicar todo lo que ya aprendimos en la escuela y verlo en la vida real. También compartir todos los conocimientos con los presentes”, detalló la joven.