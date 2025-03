Dormir bien es clave para nuestra salud física y mental. Las personas que duermen menos de 6 horas tienen un 40% más de probabilidades de sufrir ansiedad y depresión. Por eso, es muy importante asegurarnos de dormir las horas necesarias y cuidar también la calidad de nuestro sueño. El sueño no solo nos recarga de energía, sino que también ayuda a nuestro cuerpo a repararse y a nuestro cerebro a procesar todo lo que vivimos. Cuando no dormimos bien, nos cuesta concentrarnos, recordar cosas y tomar decisiones. Además, aumenta el estrés y nos sentimos más vulnerables a la ansiedad y la depresión. Dormir bien nos hace sentir mejor, más tranquilos y preparados para enfrentar el día. Así que no subestimes la importancia de un buen descanso. Si te cuesta dormir, busca ayuda. #SueñoSaludable #DormirBien #SaludMental #Ansiedad #Depresión #DescansoReparador #SaludFísica #HigieneDelSueño #Bienestar #SueñoYSalud #CuidadoPersonal #Estrés #SaludIntegral #MejorSueño #recuperatuenergía