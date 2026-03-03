Un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre, fue visible en Colombia este 3 de marzo. El evento astronómico ocurrió en la madrugada y alcanzó su punto máximo poco antes del amanecer, cuando la Luna adquirió un tono rojizo característico.

De acuerdo con la NASA, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. En la fase total, el satélite natural se tiñe de un color naranja o rojo oscuro.

Este evento no es una luna llena cualquiera. En astrología, los eclipses se consideran portales de cambio: funcionan como aceleradores energéticos que precipitan decisiones, revelaciones y cierres necesarios.

En cuanto al plano terrenal, este eclipse lunar total tuvo varias etapas visibles desde el territorio colombiano:

Inicio penumbral: 3:44 a. m. (oscurecimiento sutil).

Inicio parcial: 4:50 a. m. (la sombra comienza a cubrir la Luna).

Máximo visible: 5:57 a. m. – 6:04 a. m. (mejor momento para la observación).

Inicio de la totalidad: 6:04 a. m. (la Luna entra completamente en la sombra).

Ocultamiento: 6:08 a. m. (la Luna se oculta en el horizonte aún eclipsada).

A nivel global fue un eclipse total; sin embargo, en Colombia solo se pudo observar la fase parcial, ya que la Luna se ocultó bajo el horizonte antes de que iniciara la totalidad.

Aun así, en diferentes ciudades del país no pudo apreciarse debido a la posición de las nubes y en muchos casos a la neblina espesa de la madrugada.

¿Por qué se le llama Luna de sangre?

Durante un eclipse lunar total, la mayor parte de la luz solar queda bloqueada por la Tierra. Sin embargo, una fracción de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa antes de llegar a la Luna.

Ese filtrado provoca que predominen los tonos rojizos, un efecto similar al que se observa en los amaneceres y atardeceres. Por esa razón, el fenómeno recibe el nombre de Luna de sangre.