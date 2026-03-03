Este martes se apreciará un eclipse total de luna o la también llamada Luna de Sangre, un fenómeno astronómico que si bien causa asombro por su belleza, también encierra ciertas energías que deben ser aprovechadas al máximo.

Lea aquí: Unesco inquieta por destrucción del patrimonio en los bombardeos en Oriente Medio

La totalidad del eclipse será visible a primeras horas de la mañana de este martes en América del Norte, América Central y en el extremo occidental de América del Sur.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna. La sombra del planeta se ve desplazándose gradualmente por la superficie lunar hasta que todo el disco brilla con un color naranja o rojo.

Este evento no es una luna llena cualquiera. En astrología, los eclipses se consideran portales de cambio: funcionan como aceleradores energéticos que precipitan decisiones, revelaciones y cierres necesarios.

La astróloga Rebeca Cervantes, al ser consultada por EL HERALDO, explicó que en 2026 esta poderosa lunación ocurre en el signo de Virgo, poniendo el foco en temas como la salud, las rutinas, el trabajo y el orden personal.

La energía virginiana invita a revisar detalles, hacer ajustes prácticos y depurar lo que ya no funciona. Sin embargo, al tratarse de un eclipse total, los cambios pueden sentirse más abruptos o inevitables.

“Marzo es el mes en el que el destino cambia de dirección, no es un mes cualquiera, es un portal energético. El eclipse total lunar sacude lo que ya no puede sostenerse. Además que se da el ingreso de Marte en Piscis, lo que enciende emociones guardadas. Este tránsito se extenderá hasta el 9 de abril y da lugar a cambios inesperados que no siempre se manifiestan de forma directa, pero sí profundamente transformadora”.

Cervantes agrega que este eclipse particularmente influye a los nacidos en Virgo, signo que es regido por Mercurio. “Este planeta ahora mismo está en Piscis, en un signo de agua, lo que le produce a la mente confusión. Entonces, aquí lo que se nos pide ahora es mucha claridad, porque el agua representa las emociones y el aire el intelecto, pero ahora mismo la mente está imbuida en las emociones, toca apartarse de estas para ver todo con luz”.

Rebeca resaltó que este es un tiempo ideal para evaluar qué tanto hemos crecido o no. “El jeep se quedó varado y le metimos la doble, las llantas están dando vuelta, pero como se está marcando un nuevo amanecer, todo está saliendo a la luz. Entonces, los planetas son transpersonales, influyen en el inconsciente colectivo, afectando a los poderosos, a los dirigentes, pero a nosotros, en nuestra casa, también nos afecta”.

Sobre la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Oriente Medio, la astróloga sostiene que puede verse influenciada por Plutón en Acuario, lo cual resulta nuclear, explosivo. “Plutón está formando parte de la orquesta del cambio, corresponde a la entrada de Plutón momentos históricos como la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de la bomba atómica, y si buscamos atrás vemos cómo la astrología encuentra respuestas similares”.

Lo que se debe evitar

Darles demasiadas vueltas a los errores del pasado es algo que se deberá evitar al máximo. Aunque hay luna llena y Mercurio retrógrado obliguen a mirar atrás y reflexionar sobre el pasado, no debes dejar que ciertas situaciones se te salgan de las manos.

Está bien que las situaciones se deben analizar, pero el carrusel de pensamientos del “y si...” no conllevará a ninguna parte. Al fin y al cabo, la oscuridad también está ahí para catapultar hacia delante. Este es el momento ideal para mirar hacia delante.

Virgo puede convertirse en el crítico más duro, así que es mejor no empezar tres dietas nuevas al mismo tiempo, ni quedarse sentado en un correo electrónico hasta que no puedas recordar lo que querías decir. Este periodo quiere nutrirte, no matarte de hambre.

Lea aquí: El concierto de Harry Styles en Mánchester que apagará los celulares y se emitirá en Netflix

Cabe anotar que este fenómeno astronómico no volverá a ser visto de nuevo hasta el 2028, por lo que si ha despertado temprano está a tiempo de mirar al cielo y encontrar respuestas.