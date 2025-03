Colombia celebra la trayectoria de Margarita Rosa de Francisco. Los Premios India Catalina anunciaron que entregarán el Premio Víctor Nieto a Toda Una Vida a la actriz caleña, en reconocimiento a su legado y contribución al cine y la televisión.

Este galardón, el más importante de los Premios, se otorga en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena, celebrando la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la industria audiovisual.

“Me siento muy orgullosa de recibir este premio justo al lado de otros colegas que también lo han merecido. Estos reconocimientos se reciben con alegría y con gratitud, sabiendo que nuestro trabajo como actores depende mucho de los compañeros, de directores, de escritores, de aquellos que nos cuidan en nuestro lugar de trabajo. Nuestro oficio no es solitario, es el resultado del esfuerzo conjunto que hace que en ocasiones brillemos”, expresó Margarita Rosa de Francisco.

Nacida en Cali en 1965, Margarita Rosa de Francisco inició su carrera en la actuación en la década de los 80 y rápidamente se convirtió en una de las artistas más queridas del país. Su papel en Gallito Ramírez la catapultó a la fama, seguido de interpretaciones memorables en Los pecados de Inés de Hinojosa, La Caponera y la icónica Café con aroma de mujer, donde dio vida a Gaviota, uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana.

En cine, ha participado en producciones como Ilona llega con la lluvia, por la que obtuvo el Sol de Oro a Mejor Actriz en el Festival de Biarritz, y Cartagena, película que inauguró la edición 50 del FICCI.

Más allá de su carrera como actriz, Margarita Rosa de Francisco ha incursionado en otros ámbitos del arte y la comunicación. Su faceta como escritora la ha llevado a publicar obras como El hombre del teléfono y Margarita va sola, donde explora con una voz única temas de introspección, feminismo y experiencias personales.

También ha sido una destacada columnista de opinión, utilizando su plataforma para abordar temas de relevancia social y cultural.

“Hago las cosas que siento cuando me dan ganas de hacerlas”, contó Margarita Rosa de Francisco. “Hago lo que me inspira, lo que me alegra, lo que me da miedo. Esta emoción, de hecho, es un buen criterio a veces para aceptar nuevas cosas. Mi brújula es ese pálpito que me dice cuando avanzar”.

En televisión, su versatilidad la llevó a ser presentadora en formatos de gran impacto como Expedición Robinson y El Desafío, además de participar en múltiples proyectos en Colombia y el exterior. Su capacidad de reinventarse constantemente, su talento innato y su compromiso con el arte la han convertido en una de las figuras más influyentes del audiovisual colombiano. Con este reconocimiento se celebra su innegable contribución a la industria y su papel en la construcción de la memoria colectiva de varias generaciones.

“Me mentiría si dijera que la fama no me importa, que me tiene sin cuidado. Lo que es cierto es que trato de parecerme lo más que pueda a mí misma, tratando de no representar un personaje diferente a mí, ante los demás”, afirmó la actriz.

El Premio Toda Una Vida Víctor Nieto Núñez fue instaurado por el fundador del FICCI con el propósito de homenajear a quienes han marcado la historia del cine y la televisión en Colombia.

Margarita Rosa de Francisco se une así a la prestigiosa lista de artistas que han dejado una huella imborrable en la memoria audiovisual del país, consolidando su lugar como una de las grandes exponentes del talento colombiano.

“Estoy segura de que allí, en el campo de la cultura, es donde se generan los cambios. Nosotros creemos que la cultura son las costumbres, el folclor. Pero para mí es ese saber que ya tenemos incorporado en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad y que no sabemos determinar. Es lo que hace posible que una sociedad se manifieste, se articule, se valore y se reconozca como un sujeto de vida compartida. El arte, como uno de los elementos dentro de la cultura, es un conector que nos lleva a la verdad, que nos ayuda a transponer la violencia, el miedo, la frustración”, concluye Margarita Rosa de Francisco.