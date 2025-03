La estrella de ‘Stranger Things’ Sadie Sink formará parte del elenco de la cuarta película de ‘Spider-Man’, protagonizada por el actor británico Tom Holland, informó este miércoles Deadline.

Por el momento se desconoce el papel que tendrá Sink aunque se sabe que será un rol significativo en esta entrega, cuyo estreno en la gran pantalla está previsto para el 24 de julio de 2026.

La trama del filme, que comenzará a rodarse a finales de este año, también se mantiene en secreto y seguirá el final de la tercera película, cuando Peter Parker (Holland) toma la decisión de completar el hechizo de Doctor Strange que borra su identidad del mundo.

La cuarta película de ‘Spider-Man’, todavía sin título, tendrá un nuevo director: Destin Daniel Cretton, quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: ‘Spider-Man: Homecoming’ (‘Spider-Man: de regreso a casa’, 2017); ‘Spider-Man: Far From Home’ (‘Spider-Man: lejos de casa’, 2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: sin camino a casa’, 2021).

Las tres anteriores cintas de la saga ‘Spider-Man’ también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya (‘Dune’, ‘Euphoria’), aunque su participación en el proyecto todavía no ha sido confirmada.

La última cinta de ‘Spider-Man’ generó unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo.