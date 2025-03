La espera terminó: Disney ha revelado el primer tráiler de Lilo y Stitch, la versión de acción real del clásico animado de 2002. La película se estrenará exclusivamente en cines el 22 de mayo de 2025 y promete traer de vuelta la conmovedora historia de la niña hawaiana y su inusual amigo extraterrestre.

El adelanto, disponible tanto en versión subtitulada como doblada, nos da un vistazo a la ambientación tropical, el caos desatado por Stitch y el vínculo especial entre los protagonistas. Una de las grandes sorpresas es que Chris Sanders, quien dio voz al travieso alien en la película original, regresa para interpretar nuevamente a Stitch.

Esta nueva versión está dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On), con un guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes. El reparto cuenta con Maia Kealoha como Lilo, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.

El live action mantendrá el corazón de la historia original: Lilo, una niña solitaria de Hawái, adopta lo que cree que es un perro, pero en realidad se trata de un alienígena fugitivo, diseñado para causar destrucción. Con el tiempo, ambos aprenderán el verdadero significado de la familia (ohana).

Antes de esta versión de acción real, Lilo & Stitch (2002) se convirtió en una de las películas más queridas de Disney gracias a su humor, emotiva historia y banda sonora llena de clásicos de Elvis Presley.

El éxito de la cinta llevó a la creación de varias secuelas y series animadas: Lilo & Stitch: La película (2003): sirvió como episodio piloto para la serie animada y presentó a nuevos experimentos alienígenas.

Lilo & Stitch: La serie (2003-2006): siguió las aventuras de Lilo y Stitch atrapando y rehabilitando experimentos alienígenas.

Leroy & Stitch (2006): el cierre de la serie, con un enfrentamiento final entre Stitch y su clon malvado, Leroy.

Stitch! (2008-2011) y Stitch & Ai (2017): spin-offs producidos en Japón y China, donde Stitch vive nuevas aventuras con diferentes protagonistas.

Ahora, más de dos décadas después, Disney apuesta por revivir la historia en formato live action, con el reto de mantener la magia y la esencia que enamoraron a toda una generación.

¿Podrá este nuevo Stitch conquistar a los fans de siempre y a una nueva audiencia? Lo sabremos el 22 de mayo.