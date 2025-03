La edición 64 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), que se celebrará del 1 al 6 de abril, rendirá un homenaje al cineasta chileno Pablo Larraín, informaron este martes los organizadores.

Lea aquí: “Queremos que haya Carnaval los 365 días del año”: Juan Jaramillo

Larraín, según el Ficci, tiene una filmografía que muestra la historia reciente de Chile y del mundo con películas como ‘No’ (2012), donde exploró el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet; ‘Jackie’ (2016) y ‘Spencer’ (2021).

El festival también hará un tributo al director de cine haitiano Raoul Peck, cuyo cine se ha convertido en una herramienta de denuncia social, deconstrucción de los discursos coloniales y reivindicación de las comunidades negras, con películas como ‘I Am Not Your Negro’ (2016) y ‘El joven Karl Marx’ (2017).

Este año el Festival ofrecerá más de 190 proyecciones, entre las que se destacan 60 estrenos nacionales, 30 latinoamericanos y 20 mundiales.

Homenaje a la cartagenidad

El festival levantará su telón con la película ‘Alma del desierto’, la ópera prima de la directora cartagenera Mónica Taboada-Tapia, que es un documental sobre la historia de Georgina Epiayú, la primera mujer trans de la comunidad indígena wayúu que habita el departamento colombiano de La Guajira (norte).

La directora del Ficci, Margarita Díaz, aseguró que este año el festival, que es el más antiguo de Latinoamérica, rendirá un homenaje a la cartagenidad del ciudadano” e invitará a las personas de esa urbe caribeña a “que se vuelvan a apropiar de esta ciudad a través del cine”.

La participación de España en el festival estará liderada por Ángela Molina, cuya trayectoria abarca más de cinco décadas en las que también ha trabajado con directores como los españoles Luis Buñuel, Pedro Almodóvar y el italiano Giuseppe Tornatore.

“Su participación en el festival no solo rinde homenaje a su legado artístico, sino que también enriquece el diálogo sobre el impacto del cine en la cultura y la identidad hispanoamericana”, dijo la directora.

El Ficci tendrá también su tradicional espacio de ‘Cine en los barrios’, cuya curaduría se diseñó este año con la intención de conectar con las comunidades, por lo que se seleccionaron películas que abordan temáticas cercanas a las realidades de la ciudad y sus habitantes.

Las proyecciones de ‘Cine en los barrios’ siempre buscan espacios al aire libre en los que se realizan conversaciones entre los realizadores audiovisuales y los habitantes.

Le puede interesar: Gerard Piqué estaría planeando viajar a Barranquilla por negocios y fútbol

Este año el festival presenta el ‘Laboratorio de Imágenes’, que será un espacio de observación crítica y análisis del cine que se desarrollará, gracias a una alianza con la Fundación Gabo, en el interior de la residencia que el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez tenía en el casco antiguo de Cartagena.