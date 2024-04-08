El actor estadounidense Jonathan Majors se libró de la cárcel y fue condenado este lunes en un tribunal de Nueva York a completar un curso de un año sobre violencia doméstica por dos delitos de agresión y acoso contra su exnovia en 2023.

Majors, conocido por papeles en taquillazos como 'Creed III' y 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', fue declarado culpable el pasado diciembre de los delitos, relacionados con un ataque en un automóvil a su entonces pareja, Grace Jabbari, y por los que afrontaba menos de un año de cárcel.

El actor, de 34 años, acudió hoy a un tribunal de Manhattan vestido con un jersey negro de cuello alto y acompañado de su actual novia, y no reaccionó visiblemente al veredicto ni dio declaraciones a la prensa a su salida de la audiencia, según señalan medios locales.

En el juicio ante jurado que tuvo lugar en diciembre, Jabbari -que conoció a Majors en el rodaje de 'Ant-Man', donde ella era entrenadora- aseguró que el altercado con el actor dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

La denuncia de Jabbari y la posterior condena llevaron a que el actor perdiera contratos de publicidad y gestión de proyectos, al ser dado de baja de la empresa representante de talentos Entertainment 360 y de perder un papel en el filme 'The Man in My Basement'.

No obstante, la decisión de Marvel Studios de romper lazos con el intérprete es la consecuencia profesional de mayor repercusión hasta el momento, pues la franquicia tenía previstas para los próximos años varias películas con el actor, como 'Vengadores: la dinastía Kang' o 'Vengadores: Secret Wars'.

El mes pasado, Jabbari demandó de nuevo a Majors ante un tribunal federal de Manhattan por la vía civil, acusándole de agresión, angustia emocional y difamación, y afirmó que, en una ocasión, el actor le había golpeado la cabeza contra el suelo, había intentado estrangularla y había amenazado con matarla, de acuerdo al The New York Times.

