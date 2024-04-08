La revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, ha revelado su esperado listado de las celebridades más ricas del mundo.

Son 14 personajes los que integran la lista, con una fortuna combinada de 31 mil millones de dólares.

En el 2024, la cantante estadounidense Taylor Swift ingresó oficialmente al grupo de multimillonarios. Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, Swift se convierte en la primera artista que ha superado el umbral de las 10 cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.

En menos de un año, la cantante, de 34 años, ha visto crecer su fortuna en 360 millones de dólares, en gran parte gracias a los efectos económicos derivados de su gira mundial ‘The Eras Tour’, con 152 fechas de conciertos.

Según varias estimaciones, la gira de conciertos de la estadounidense va camino a convertirse en la serie de espectáculos más taquilleros de la historia de la música, con ganancias de más de 1.000 millones de dólares.

Forbes calcula que, desde el comienzo de su carrera, Swift ha ganado más de 500 millones de dólares por derechos de autor y conciertos.

El número uno

El reconocido cineasta George Lucas, quien tiene 79 años de edad, se ha convertido en la celebridad más rica del 2024, según el prestigioso ranking anual de Forbes. Por sexta vez en la historia, Lucas lidera esta lista gracias a su impresionante fortuna estimada en 5,500 millones de dólares.

Esta destacada posición financiera refleja el éxito continuo de Lucas, quien previamente ocupó el primer lugar en el 2000 a 2002, 2005 y 2018. Su riqueza está fundamentada en su destacada carrera cinematográfica que comenzó en 1973 con la película Locura de verano, la cual le valió nominaciones a los Premios de la Academia como Mejor director y Mejor película.

Cuatro años después, George Lucas estrenaría su obra más emblemática, la cual dio inicio a uno de los universos más complejos y queridos de la historia del cine: Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza. Esta película rompió récords en taquilla, recaudando 775 millones de dólares a pesar de contar con un modesto presupuesto de tan solo 11 millones de dólares.

Además de su participación en la franquicia de Star Wars, Lucas también ha estado involucrado en otros proyectos a través de su productora Lucasfilm, como la serie de películas de Indiana Jones. En 2012, Walt Disney adquirió su empresa por 4,000 millones de dólares.

En la lista de Forbes, el segundo lugar lo ocupa otro célebre director de Hollywood, Steven Spielberg, quien cuenta con una fortuna de US$ 4,800 millones.

El Top 5 lo complementan: el exbasquetbolista Michael Jordan con 3.200 millones de dólares; la periodista y presentadora de televisión Oprah Winfrey con una fortuna de 2.800 millones de dólares, y lo cierra el rapero estadounidense Jay-Z con 2.500 millones de dólares.