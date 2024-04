Los tours que descubren el territorio mágico y cultural de Barrio Abajo

Todo comenzó como una idea que cobró vida en abril de 2022, cuando un grupo de amigos alemanes y locales se aventuraron por las calles de Barrio Abajo en busca de sus famosos murales. Sin embargo, se encontraron con un desafío: aunque el interés por los murales era evidente, la falta de orientación impedía a los lugareños y visitantes descubrir la verdadera esencia del barrio.

Es entonces cuando Luis Miranda, uno de los fundadores de ‘Barrio Abajo Tour’, asumió el reto de compartir las historias y tradiciones que anidan en cada rincón de este territorio. Guiado por su profundo conocimiento de la historia oral del barrio, Luis se convirtió en el narrador de estas crónicas urbanas, revelando relatos que no se encuentran en libros, sino en las voces de los habitantes y en las memorias compartidas.

“Ellos no se esperaban que no solamente iban a encontrar los murales, sino que yo les iba a contar una historia que no estaba documentada en ningún lugar, en ningún libro, sino que son historias que hacen parte de la oralidad de los barriobajeros. Historias que desde que yo estoy viviendo aquí, hace 37 años, mi abuelo me ha contado, he escuchado de los vecinos, del amigo de la tienda, el que llega cuando uno va a hacer los mandados y se me iba creando ese guion en la cabeza”, explica Miranda.

Charlie, por su parte, dice que esta iniciativa nació como un plan de dos barranquilleros que no tenían nada que hacer en la ciudad y que encontraron un barrio con una riqueza cultural, gastronómica y tradición que no se ha descubierto en su totalidad y aún siguen haciéndolo.

“Nos encontramos con muchas cosas por contar que seguimos haciéndolas a través de experiencias culturales que hemos creado en todos estos años, en todos estos meses. ‘Barrio Abajo Tour’ nació en abril del 2022, pero la idea se posicionó el 13 de noviembre del mismo año, ese fue el día en el que decidimos crear la primera ruta”, añadió.