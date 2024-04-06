‘La Bichota’ sigue triunfando. Luego de conquistar a millones de fanáticos en todo el mundo, Karol G llegó a su país natal con su arrolladora gira ‘Mañana será bonito’ en Bogotá, donde este viernes 6 de abril vivieron su primera fecha en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

{"titulo":"Karol G invita a 500 policías a sus dos conciertos en Bogotá","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/karol-g-invita-500-policias-sus-dos-conciertos-en-bogota-1084157"}

Con una trayectoria musical que la ha catapultado a la fama internacional, Karol G promete deslumbrar a sus fanáticos con sus mayores éxitos, aquellos que la han posicionado como una de las figuras más destacadas del género.

(El humorista ‘Carroloco’ fue señalado de ser testaferro del Clan del Golfo)

En diferentes videos publicados en redes sociales, se pudo observar la euforia de los asistentes al recinto deportivo que albergó a aproximadamente 45 mil espectadores, cifra que espera repetirse la noche de este sábado 7 de abril, segunda y última fecha de esta gira por la capital.

El fervor por presenciar este espectáculo ha sido tal que todas las entradas para ambas fechas se agotaron rápidamente, marcando un récord de asistencia con más de 45.000 personas esperadas por noche.

(Reacción de narrador brasileño a gol de Bacca ante Botafogo causa revuelo)

Pero lo más destacado no es solo el número de asistentes, sino el hecho histórico de que Karol G se convierte en la primera artista de reguetón y música urbana en llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín durante dos fechas consecutivas.

Este hito no solo resalta el poder de convocatoria de la música urbana en Colombia, sino que también consolida a Karol G como una figura pionera en la industria, abriendo puertas y rompiendo esquemas.

(¿Por qué el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar?)

Desde las primeras horas de la madrugada, una multitud de fieles seguidores se congregaba en las inmediaciones del recinto, impacientes por presenciar el tan esperado evento.

Con camisetas adornadas con su imagen, sombreros que llevaban su nombre y bandas que entonaban sus canciones, los fanáticos demostraban su devoción y entusiasmo por su ídolo.

Invitó a 500 policías

La paisa invitó a 500 policías a los conciertos que hará en Bogotá con su gira 'Mañana será bonito' en reconocimiento al trabajo que hacen, informó este viernes el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán.

(Ojo: hay empleos remotos que requieren de personal lo antes posible)

'Hace un par de semanas le propusimos a Karol G que invitara a algunos miembros de la Policía a sus conciertos en la ciudad como un reconocimiento por el trabajo que cumplen para proteger a los bogotanos. Ella, sin dudarlo, aceptó y donó 500 boletas para la Policía', afirmó el alcalde en la red social X.

Agregó: 'A nombre de Bogotá, quiero darles las gracias a ella y los organizadores de sus conciertos por alegrar la noche de los miembros de la Policía y de miles de bogotanos'.