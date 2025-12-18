El Invima llamó la atención a la ciudadanía a que consuma con moderación y en los casos que sean necesarios los sueros de hidratación y de rehidratación oral que son de venta libre y a los que muchos acuden innecesariamente, según advirtió la entidad sanitaria.

“Estos sueros no están indicados como bebidas hidratantes de uso general, ni como remedios para dolores de cabeza, resacas, restablecer el ánimo o la energía. Al tratarse de medicamentos, no deben mezclarse o consumirse al mismo tiempo con bebidas alcohólicas, ni utilizarse fuera de su contexto terapéutico. De igual forma, se recomienda evitar su combinación con otros medicamentos de venta libre, como analgésicos, sin la debida supervisión médica”, advirtieron.

La entidad sanitaria aclaró que estos productos están prescritos para la reposición de líquidos y electrolitos en situaciones de deshidratación. “Su formulación responde a parámetros y características técnicas específicas, por lo que deben utilizarse conforme a la indicación aprobada en su registro sanitario”.

La entidad recordó que estas bebidas son para tratar la deshidratación leve a moderada o moderada a grave, causada por vómitos, diarrea intensa u otras condiciones clínicas que impliquen la pérdida rápida de líquidos y electrolitos.

“Otros están formulados para la prevención temprana de la deshidratación en contextos de riesgo. Como todo medicamento, incluyen contraindicaciones, precauciones y advertencias que deben ser tenidas en cuenta por el consumidor y el profesional de salud”, sugieren.

Y es que según el Invima, el uso excesivo de estas bebidas puede ocasionar hipernatremia (elevación de sodio en sangre) y está contraindicado en personas con insuficiencia cardíaca, renal, hipertensión, edemas o que estén bajo tratamiento con medicamentos que retienen sodio, como los corticoesteroides.

No se deje engañar y preste atención al etiquetado en los envases que deben contener leyendas de obligatorio cumplimiento como:“Es un medicamento”; “No exceder su consumo”; “Registro sanitario No.”; “Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta”; “Si los síntomas persisten, consultar al médico”.

Además, las promociones no contemplan los “combos” de medicamentos o categorías diferentes. Por ejemplo, los sueros de hidratación y rehidratación oral, no se pueden comercializar con medicamentos diferentes como analgésicos, antiácidos o entre categorías distintas. En palabras más simples, estos sueros, no se pueden comercializar con otros medicamentos como analgésicos, antiácidos o, con productos de otras categorías como alimentos, por ejemplo, bebidas alcohólicas.

El Invima insiste en el consumo moderado y consciente ya que estas bebidas no requieren fórmula médica para su comercialización y son vendidos ampliamente en droguerías, farmacias, almacenes de cadena, grandes superficies y demás establecimientos de comercio.