Una reconocida periodista deportiva en Estados Unidos y su esposo fueron hallados sin vida dentro del apartamento en el que residían en la ciudad de Hoover, estado de Alabama, EE. UU.

Se trata de la comunicadora Christina Chambers, de 36 años, quien dedicó sus últimos años a la educación, trabajando en una escuela secundaria local como asesora de proyectos estudiantiles enfocados en televisión y cine.

Además, según medios locales, laboraba como profesional independiente o ‘freelancer’ haciendo periodismo deportivo, principalmente como cronista de fútbol americano.

Mientras que su esposo, Johnny Rimes, se desempeñaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company, donde estuvo durante casi 14 años.

Cómo fue hallada la pareja sin vida

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un familiar encontró los cadáveres de Christina Chambers y Johnny Rimes en la residencia de la pareja el pasado martes 16 de diciembre.

Tomada de Facebook Christina Chambers y Johnny Rimes.

La escena encontrada fue violenta porque ambos cuerpos tenían heridas de bala. En la casa también estaba un niño de tres años de edad, hijo de la pareja, por fortuna ileso.

La allegada dio aviso inmediato a la policía de Hoover, cuyos agentes decretaron la muerte de la pareja en el lugar.

El Departamento de Policía de Hoover en Alabama dijo en Facebook que la investigación apunta a un presunto caso de asesinato-suicidio.

“Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que esta muerte es el resultado de un asesinato/suicidio y no existe ninguna amenaza para el público asociada con este caso”, escribió la autoridad.

Trayectoria de Christina Chambers

La mujer era egresada del programa de periodismo de la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB). Su primera experiencia laboral en este campo fue en ‘WLTZ NBC38′ de Georgia y en ‘Comcast Sports Southeast’.

En 2015 comenzó a trabajar en ‘WBRC’, filial de Fox, como reportera deportiva, hasta que en 2021 -ya casada con Johnny Rimes- optó por dedicarse a la docencia en la escuela secundaria.