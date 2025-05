Tener problemas para dormir justo después de cenar es más común de lo que parece. Diversos factores pueden estar detrás de este malestar.

Puede ser por el estrés, por exceso de trabajo, hasta por largas siestas en la tarde, el uso constante de pantallas antes de acostarse o, incluso, una digestión difícil.

Según la American Association of Retired Persons (AARP), lo que comemos antes de ir a la cama influye directamente en la calidad del sueño. Alimentos con mucha grasa y poca fibra, por ejemplo, pueden alterar el metabolismo y dificultar el descanso.

Alimentos con mucha grasa y poca fibra, por ejemplo, pueden alterar el metabolismo y dificultar el descanso.

No obstante, incluso una dieta saludable puede provocar insomnio si no se tiene en cuenta qué, cuánto y cuándo se come. Así lo advierte Kyle Crowley, nutricionista de la empresa británica Protein Works, quien señala que ciertos alimentos ácidos como las naranjas pueden desencadenar reflujo y acidez estomacal por la noche.

Esta sensación de ardor en el pecho se debe a que el ácido estomacal asciende por el esófago mientras el cuerpo está en reposo. Crowley advierte que consumir frecuentemente estos alimentos antes de dormir puede aumentar, a largo plazo, el riesgo de padecer enfermedades más graves como cáncer de estómago o de esófago.

No obstante, incluso una dieta saludable puede provocar insomnio.

¿Qué se puede comer para dormir mejor?

La solución puede estar en pequeños ajustes. El experto sugiere evitar comidas pesadas antes de acostarse y optar por porciones más ligeras al menos dos o tres horas antes del descanso.

Huevos

Los huevos no solo son ricos en proteínas, sino también en melatonina, una hormona clave para regular los ciclos del sueño. Además, su alto valor nutricional ayuda a mantener la sensación de saciedad durante la noche.

La forma correcta de hervir un huevo para conseguir su cocción perfecta.

Cereales integrales

Alimentos como la avena, el trigo o el maíz contienen triptófano, un aminoácido que ayuda a estabilizar el estado de ánimo y a regular el sueño. Son ideales como una cena ligera o como parte de una merienda saludable.

Aprenda a preparar una refrescante avena fría, una clásica receta para las meriendas.

Banano

Esta fruta es una excelente fuente de potasio y magnesio, minerales que favorecen la relajación muscular y mental. Incluir un banano en la noche puede ayudarte a reducir la tensión y facilitar el sueño.