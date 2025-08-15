Agentes de un grupo especial de la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un individuo por delitos en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

El privado de la libertad responde al nombre de Gregorio José Vera Hernández, de 23 años, quien según la Policía, presuntamente estaría vinculado a recientes atentados contra las fachadas de locales comerciales en la comuna 10, de la capital del departamento de La Guajira.

El procedimiento se desarrolló durante labores de patrullaje y control por la calle 37 con carrera 7J, del barrio La Esperanza.

Allí los uniformados abordaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta Bajaj Bóxer, modelo 2019, de placa VTE-38E. Al practicarle una requisa, se le halló una bolsa de color negro que contenía 20 cartuchos calibre 5.56 de diferentes lotes, junto a dos panfletos extorsivos con mensajes alusivos al grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).

El capturado no presentó documentación que acreditara la legalidad de la munición, por lo que fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

