Los patrullajes que el Ministerio de Defensa les aprobó a las tropas del Batallón 14 de Infantería de Marina para desarrollar en la zona urbana de Cartagena iniciaron desde la noche del jueves 30 de octubre.

Arrancaron como unas caravanas de seguridad que cuentan además con la presencia de la Policía Nacional y personal del Distrito que se encarga de los temas de seguridad y convivencia ciudadana.

De acuerdo con el alcalde Dumek Turbay Paz, esta estrategia de seguridad estará presente en toda la ciudad, pero de manera más puntual en los barrios con mayores índices de delitos como el sicariato y el hurto a personas.

Las caravanas fortalecen la presencia institucional mediante patrullajes, registro y control a personas y acompañamiento en sectores identificados dentro del mapa de calor de la ciudad, con el propósito de prevenir el delito y garantizar entornos seguros para todos cartageneros.

“Estas acciones son muestra de la articulación entre las fuerzas militares, la Policía y las dependencias distritales para brindar resultados reales a las comunidades. Nuestro compromiso y la directriz del señor alcalde mayor, Dumek Turbay, es mantener presencia activa en los barrios y corregimientos para fortalecer la confianza ciudadana”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

De las caravanas participan además Distriseguridad y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).