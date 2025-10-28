Alcaldía de Cartagena La medida fue socializada y ratificada en los más recientes consejos de seguridad.

Con el propósito de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los cartageneros, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias expidió el Decreto 2161 del 24 de octubre de 2025 a través del cual adopta medidas de movilidad y seguridad, y ratifica la restricción del transporte de acompañante o parrillero hombre en motocicleta, motocarro, cuatrimoto y mototriciclo en determinados sectores de la ciudad.

La medida, que rige por un año, aplica para los barrios Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga, Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y El Recreo, zonas que concentran una alta actividad turística, comercial y residencial.

Con esta medida, el alcalde Dumek Turbay Paz busca disminuir los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos cometidos a bordo de motocicletas.

El secretario del interior y convivencia ciudadana, Bruno Hernández, sostuvo que “estas medidas son respuesta a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad en los barrios y obedecen a la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los cartageneros. Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”.