Como Rolando Javier Moreno Fang fue identificado por las autoridades, el hombre que fue asesinado en plena vía pública de La Cangrejera, en el corregimiento de Gaira, al sur de Santa Marta.

El ataque a bala se registró el pasado domingo 9 de marzo, a eso de la 9:20 de la noche, cuando el hombre se encontraba departiendo con unos amigos.

De acuerdo con testigos, Moreno Fang fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta; en ese momento el sujeto que hacía las veces de parrillero sacó una pistola y disparó sin mediar palabra contra su víctima.

Tras el ruido de las detonaciones de bala, los residentes del sector trasladaron a Rolando Javier al puesto de salud de Gaira, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Días después del deceso, familiares y amigos de Moreno Fang se encuentran consternados por un mensaje compartido desde su cuenta de Facebook, en que hablaba sobre su temor a muerte y como le gustaría ser recordado por sus allegados.

“Mi mayor miedo es morir joven y que la gente haga esas ridiculeces, como poner en sus estados: ‘Dime que esto es mentira’, sabiendo perfectamente que es verdad, seguido de pantallazos de conversaciones. O que escriban, ‘cuídame desde el cielo’. ¿Cómo voy a cuidar a alguien si ni me cuidé yo y por eso me morí? También me da miedo que pongan ‘vuela alto’. ¿Alto, a dónde? Si estoy es allá abajo. Y ni se les ocurra poner esa música de ‘Ganador de mil batallas’ porque no gané ninguna, todas las perdí. Por eso siempre lo he dicho: demuéstrame ahora que estoy vivo lo mucho que me quieres, del resto ya pa’ qué. Palabras ciertas”, se lee en el mensaje publicado en la red social.

Redes sociales Mensaje publicado en la red social Facebook días antes del asesinato.

Las autoridades se encuentran investigando para dar con el paradero de los criminales que acabaron con la vida de Rolando Javier Moreno Fang, quien era conductor de taxi.