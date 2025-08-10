El Ejército Nacional puso en funcionamiento la pista del aeródromo de Buenavista, La Guajira, un nuevo activo estratégico que refuerza la soberanía y la capacidad operativa en el norte del país.

La plataforma recibió por primera vez el aterrizaje de una aeronave Antonov AN-32, de la División de Aviación Asalto Aéreo, lo que marca un precedente para las operaciones con aeronaves de mediano rendimiento en la región.

La adecuación de la pista fue ejecutada por ingenieros militares, en un trabajo conjunto con soldados aviadores, quienes materializaron esta obra clave para la movilidad, maniobra y sostenimiento de las tropas de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Medianas.

De acuerdo con la institución, este avance permitirá optimizar el transporte de personal, abastecimientos y apoyo logístico, así como brindar asistencia a las comunidades locales.

Según el Ejército, el aeródromo no solo fortalece la presencia militar, sino que también contribuirá al desarrollo integral del territorio y a garantizar la seguridad en una zona de alto valor estratégico, social, económico y cultural para Colombia.