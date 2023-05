"Todo va a estar bien": Juan Duque anuncia que será operado de urgencia

A pesar de que la primera intervención habría sido satisfactoria y hasta le había permitido desplazarse sobre los escenarios con muletas, Duque habría sido víctima de una infección en la zona manipulada por los galenos.

“Salimos de una para meternos en otra. Les cuento que hoy me operan de urgencia por una posible infección en una de las heridas. Una infección que Dios quiera no esté muy adentro de la rodilla y bueno, eso me tiene un poquito triste”, expresó con preocupación el joven.

Sin embargo, la personalidad de redes sociales envió un mensaje de tranquilidad a sus más de 700 mil seguidores en Instagram y aseguró que hará todo lo posible por recobrar su salud.