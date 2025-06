En un emotivo video quedó registrado el momento exacto en el que un hombre defiende a su hija de los maltratos de su pareja sentimental, quien sería la madrasta de la menor.

Leer más: Sofía Vergara lanza un negocio de empanadas junto a su hijo barranquillero, Manolo González

El hecho, que se hizo viral, sucedió al parecer en México. La grabación fue compartida por el tiktoker Christian Renaud.

En las imágenes puede verse que la discusión inició porque la hija del hombre le mostró pruebas que revelaban los maltratos que su madrasta le hacía. Ante esto, el padre estalló en furia contra su pareja para defender a su hija.

“¿Así es como tratas a mi hija cuando no estoy? ¿Y sabes qué? ¡Así como viniste, así te me largas a la chingada. Sin nada, no te voy a dar nada. ¡No te voy a dar nada!”, dice el hombre a quien sería su pareja.

Aunque la mujer no sale en el video, sí se escucha su indignación por los reclamos del hombre, en los que le le dice que prefiere a su hija antes que a ella. Lo que no es aceptado por la supuesta agresora.

Ver también: Revelan nuevos videos del atentado contra Miguel Uribe: el adolescente responsable no habría actuado solo

“¿Prefieres a tu hija antes que a mí?”, grita la mujer.

“¡Claro que sí! ¡Prefiero a mi hija antes que a ti! Y te voy a decir una cosa y pregúntale a tus hijos y ya me vale madre si no, pero yo respeté a tus hijos, porque yo a ti te quise mucho y no te voy a perdonar (…) Así como yo te acepté con tus hijos, así me hubieras apoyado a mí”, le contesta el hombre furioso.

Le sugerimos: Asesinan a una mujer en la vía Juan Mina

La mujer le pidió al hombre que la perdonara y olvidara todo, pero él reiteró su decisión de dejarla debido al maltrato cometido contra su hija.

“¡No! ¿Tú se la dabas a mi hija? Y eso es porque ella me lo grabó. Nunca me lo había dicho. Nunca me lo había dicho. Con la primera que me lo hubiera dicho mi hija, así hubieras salido, como ahorita vas a salir: patitas a la calle”, le responde nuevamente el hombre.

La grabación desató miles de comentarios en redes sociales.