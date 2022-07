“(Petro) me dijo: perdóneme todo lo que lo lastimé”: Rodolfo Hernández

"Él presidente electo Gustavo Petro nos llamó el pasado martes a las dos de la tarde y nos citó en un apartahotel. Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar y Petro llegó de segundo lugar y apenas me vio me pidió que me levantara que quería darme un abrazo, con el fin de decirme: perdóneme todo lo que lo lastimé, eso me lo dijo y quedé sorprendido, no creo que tenga nada de malo", explicó Hernández.

Así mismo, le respondió a quienes lo criticaron por no impugnar los resultados de la segunda vuelta presidencial: "Con todo el respeto les digo: todo el mundo me dijo que demandara y que impugnara la elección, pero nadie trajo una prueba".

También señaló que hablaron de cómo contrarrestar la corrupción en el gobierno de Petro. “El compromiso de él es atacar a fondo la corrupción. Yo quiero que apelemos a la memoria, recuerden que el equipo de comunicaciones dijo que yo le había quitado la bandera anticorrupción. Nosotros no le quitamos nada”, agregó.