“Soy partidario de que los contratos que existen nos den resultados”: Bonilla

En entrevista con Blu Radio, el economista y director de Findeter, con apenas horas en su cargo como ministro, socializó su línea de acción de cara a tópicos como la consecución de nuevos contratos de exploración de petróleo y la subida en los precios de la gasolina.

Sobre la no consecución de nuevos contratos de exploración que declaró el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el ministro se mostró a favor de aprovechar los contratos vigentes antes de concretar nuevos.

"El país tiene más de 200 contratos de exploración que hasta el momento no se han entregado los resultados. No hay necesidad de firmar un nuevo contrato mientras que esos que están ahí no nos entreguen resultados y nos digan qué es lo que está pasando en el subsuelo colombiano", sostuvo Bonilla.