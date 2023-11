Vuelven a suspender el debate de reforma a la salud por falta de ‘quorum’

Aunque va más de la mitad del proyecto aprobado, aún quedan por discutir los puntos más complejos que tienen que ver con aseguramiento, eliminación de las EPS y giro directo de recursos por parte de la Adres.

La discusión giró en gran parte alrededor del enfado de los verdes luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, palabras más palabras menos, sugiriera que el partido de la coalición debía votar sí por tener representación política en el gabinete.

Así las cosas, varios congresistas se retiraron del recinto y la mesa directiva no tuvo más remedio que citar para el próximo lunes, 27 de noviembre, a las 2 de la tarde.

La votación en bloque era sobre los artículos 55, 56, 58, 67, 69 y 75 con proposiciones avaladas y artículos 66 y 72 como vienen en la ponencia, que tocan la financiación del nuevo sistema que se plantea desde el petrismo e incluyen los superpoderes a la Adres, autorización de pago de los servicios y el pago de las acreencias de las EPS liquidadas.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, dejó una constancia anunciando que no discutiría ni votaría la reforma por las palabras del jefe de la cartera de protección social: “Por tener miembros de la Alianza Verde en cargos del Gobierno nacional, dejo constancia que no seguiré discutiendo y votando el proyecto de ley, toda vez que no hay garantías frente a la discusión de esta iniciativa”.

En medio del fuego amigo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a mediar diplomáticamente en la situación: “La relación con la Alianza Verde no es una relación transaccional”.

“No salió bien la declaración de anoche, no es la posición del Gobierno nacional y este ministro, a nombre del gobierno, quiere decir a Colombia y a ustedes señores representantes que la relación con el Congreso, particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional. (...) Señores miembros de la bancada Verde, nosotros mantendremos una relación respetuosa con ustedes, nuestra argumentación será la que intente convencerlos y, cuando no podamos convencerlos, serán las votaciones del Congreso, la mayoría de este Congreso, la que tome las decisiones”.