El precio del dólar en Colombia para este jueves 18 de diciembre inició con un promedio de $3.869, lo que representó un leve aumento de $3 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.866,77.

La divisa estadounidense se tomaba con calma los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el próximo jefe de la Reserva Federal creería en unas tasas de interés más bajas “por mucho”.

De acuerdo con los analistas, en Estados Unidos, persiste la incertidumbre sobre cuándo la Fed podría volver a recortar las tasas y si el banco central puede mantener su independencia, mientras Trump medita sobre los posibles sucesores del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % porque la inflación está en el objetivo y seguirá ahí.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró “que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2 % a medio plazo”, según un comunicado.