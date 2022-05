John Milton Rodríguez, candidato por Colombia Justa Libres

“El día que ese árbol tenga mangos, todos los mangos van a ser tuyos”, le dijo un joven John Milton Rodríguez a su entonces futura esposa, Norma Stella Ruiz, cuando la llevó a conocer a sus padres, que era el paso obligado antes de pedirle matrimonio a los 19 años, sin un cartón, sin trabajo y sin un lugar donde vivir. Después de 33 años de matrimonio recuerdan con cariño ese momento y con risas el hecho de que el árbol no era de mango. “Nos conocimos en Cali en un bus, saliendo de la universidad. Es una historia bastante interesante y siempre el poder y la mano de Dios. Nadie creía en nuestro matrimonio, no hubo boda, argolla, pastel, vestido blanco y él se casó con el pantalón con el que se graduó del colegio”, le narró Ruiz a EL HERALDO.

Ahora, Rodríguez González es uno de los políticos, pastores y empresarios cristianos más poderosos del país: nació el 18 de septiembre de 1969, a los 26 años se convirtió en pastor y cuatro años después, en 1999, fundó la Iglesia Misión Paz a las Naciones, que congrega a más de 25 mil personas y tiene 32 sedes en toda Colombia.

La sede principal, ubicada entre Cali y Yumbo, Valle, acoge a más de 60 mil personas por semana y comprende un proyecto de 130 mil metros cuadrados con cinco edificios y un auditorio para 7 mil personas.

Tiene 52 años, cuatro hijos y cinco nietos.

Es ingeniero industrial, fundador de la Universidad Cudes y ha ocupado cargos directivos en algunos de los grupos industriales más importantes del Valle, como Castilla Riopaila y Grupo Lloreda S.A.

Durante los diálogos de paz fue uno de los tres pastores que representaron a las iglesias cristianas y fue militante por el No en el Plebiscito en 2016. Un año después fundó el movimiento Colombia Justa Libres, que lo llevó al Congreso, alzando la bandera de “la defensa de los principios y valores alrededor de la familia”.

Por ello ahora encabeza el referendo antiaborto y fue uno de los opositores de que se incluyera a las parejas del mismo sexo en el concepto constitucional de familia.

Estas posiciones han sido tildadas por parte de sectores más liberales como homofóbicas y antifeministas y una de las controversias más encendidas que se le atribuyen tiene que ver con haber promovido el rechazo al enrevesado concepto de la ‘ideología de género’ en el acuerdo.

Rodríguez y su partido, que cuentan con congresistas, gobernaciones, alcaldías, ediles, concejales y diputados en el Valle y varias regiones, fueron demandados ante el Consejo de Estado por supuestamente devengar un salario como parlamentario y otro como directivo de la colectividad, pero él ha afirmado que eran préstamos del partido.

Y la última polémica se dio hace un par de meses cuando los usuarios de las redes lo señalaron de haber vociferado contra un joven opositor: “Póngala como quiera, Petrista hijue...”, pero él ha negado haberlo insultado.

“Siempre ha cuidado a sus padres, fue muy responsable por sacar adelante a sus hijos, con sus nietos es muy cariñoso y divertido, y como esposo es un hombre tierno y detallista. Escuchaba antes salsa y ahora la música cristiana de Álex Campos, le gusta comer salmón con verduras, lee la Biblia mañana y noche, en sus tiempos libres le gusta almorzar con su familia. Es un hombre imparable y que no acepta un no como respuesta, y uno de sus defectos es que quiere todas las cosas ya. A la primera persona en su vida que él le compartió de Cristo fue a mí, yo no entendía lo que me decía, pero él me ganó para Cristo”, cuenta su esposa.