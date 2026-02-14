El suroriente de Barranquilla se alista para vibrar este sábado con su gran desfile, ese que comanda este año el director del Congo Grande de Barranquilla, Adolfo Maury Cabrera, rey Momo del Carnaval 2026, quien desde las 2:00 p. m. estará acompañado por más de 200 disfraces individuales y colectivos y más de 126 grupos folclóricos.

Este colorido desfile que recorrerá los barrios Rebolo, Las Nieves, La Luz, La Chinita y Simón Bolívar, llenará sus calles de música, danza y color.

La apertura correrá por cuenta de un bloque institucional de la Policía Nacional, Alcaldía de Barranquilla y el grupo de Adultos Mayores de esta entidad y grupos invitados del sector como Los Pandas de Rebolo, Afrodance y Marimondas de la Chinita.

Maury Cabrera quien en horas de la mañana estará recorriendo la Vía 40, aparecerá en la calle 17 con su Congo Grande de Barranquilla, que celebra 150 años de tradición. Le acompañarán un grupo de reyes Momos de la historia reciente del Carnaval y el programa de formación de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, Casas Distritales con un cuerpo de abanderados, más de 40 parejas de cumbiamberos y danzas tradicionales amenizados por música folclórica en vivo.

Una de las novedades que Adolfo Maury le contó a EL HERALDO es que por primera vez rodarán por la calle 17 más de cinco tráilers en los que desfilarán a bordo el Rey Momo, la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 Michelle Char Fernández, y por primera vez desfilarán las 37 participantes al Reinado Popular.

“Comandar este desfile es un total orgullo para mí porque primero que todo voy a estar celebrando los 150 años de mi danza, también la declaratoria como patrimonio cultural de la nación, y el nombramiento de Rey Momo, son tantas cosas que se conjugan”, expresó Maury en su diálogo con EL HERALDO.

En cuanto a las novedades, contó que en los tráilers van a contar con artistas y grupos musicales engalanando este desfile. También se mostró contento por el acompañamiento de las 40 concursantes al Reinado Popular. “A eso añádele el aumento de la participación de los grupos folclóricos. Vamos a tener 126 grupos participando en este desfile vivido desde el barrio y desde la gente”.

Los momos presentes

Sobre el respaldo recibido por los reyes momos de años anteriores, Adolfo Maury, dijo que eso hace que el desfile sea muy especial. “Este año van a estar participando todos los reyes momos del Carnaval, y eso es algo importante, algo que resalta la tradición de nuestra fiesta y de cada una de las manifestaciones allí representadas, para nosotros es muy importante esto, ya que cada uno ha hecho su aporte para que este evento hoy tenga esa trascendencia que tiene, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional”.

El recorrido comenzará en el sector de Los Tres Postes y finalizará en la cancha de fútbol de barrio Simón Bolívar, sede del primer rey Momo del Carnaval de Barranquilla, Enrique Salcedo, resaltando el valor histórico y simbólico de este desfile para la ciudad.

Apoyado por la comunidad

Este desfile es una plataforma de participación comunitaria, grupos juveniles y adultos mayores, quienes mantienen vivas las tradiciones del Carnaval, reafirmando que la fiesta se vive en toda la ciudad y que el Carnaval es una celebración incluyente y representativa de todos los carnavaleros.

Además del esquema de seguridad dispuesto por las autoridades, el desfile contará con el apoyo de 120 vigías de la Calle 17 y 20 del bulevar de Simón Bolívar, 120 operadores logísticos, 15 operadores de seguridad y 50 socorristas.

“Estoy inmensamente agradecido por toda esa maravillosa labor que han venido ejecutando los líderes los vigías del patrimonio del sector, de La Luz, La Chinita, Rebolo, San Roque, Las Nieves y Simón Bolívar, quienes han puesto todo su empeño para que todo salga bien, para que no se escape ningún detalle y pues realmente estamos muy orgullosos de eso, de la colaboración y de la unidad de estos barrios del Suroriente, donde queremos reine la paz y la alegría”.

Eduardo Sanín

Estos son los cierres habilitados por el desfile de rey Momo programados para este sábado

Con motivo del Desfile del Rey Momo 2026, organizado por Carnaval de Barranquilla S.A.S., la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial programó el cierre total temporal de vías este 14 de febrero, entre las 11:59 a. m. y las 9:00 p. m., por tramos y de acuerdo con el avance del recorrido.

El desfile partirá de la calle 17 con carrera 38, avanzará por esta vía hasta la glorieta para enlazar con la calle 18, continuará por el bulevar de Simón Bolívar hasta la carrera 4C y seguirá hacia la cancha de Simón Bolívar, donde finalizará. Las autoridades informaron que desde las 11:00 a. m. estará habilitada la zona de concentración, mientras que el desfile comenzará a las 2:00 p. m.

En cuanto a las rutas alternas, los viajeros que ingresen por el puente Pumarejo deberán tomar el Corredor Portuario para dirigirse hacia su destino. Quienes transiten desde el norte o centro de la ciudad podrán tomar la carrera 38 y continuar por el Corredor Portuario hasta el puente Pumarejo para seguir su recorrido.

Por su parte, los conductores que se movilicen desde el sur hacia el centro deberán tomar la carrera 30 como vía alterna. Asimismo, quienes circulen desde el sector del puente Pumarejo hacia Soledad, o en sentido contrario, podrán utilizar la calle 18.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial extendió la invitación a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, respetar los cierres y atender las indicaciones de las autoridades para disfrutar de la jornada de manera ordenada y segura. Si va a consumir licor, evite conducir: entregue las llaves y utilice transporte público o un conductor elegido.