“El Caribe estará presente en la agenda agraria del próximo gobierno”

En diálogo con EL HERALDO, la economista Cecilia López admitió que la llamada que le hizo el presidente electo, Gustavo Petro, para pedirle que la acompañara en el Ministerio de Agricultura de cara a los próximos cuatro, la tomó por sorpresa.

Dijo que aunque su primera reacción fue realizarle una pregunta al mandatario electo sobre decisión, tras escucharlo aceptó el reto de volver a dirigir la política agraria de Colombia.

“El presidente me llamó y me dijo que quería verme allá. Yo me sorprendí pero comenté que ya había sido ministra, y le insistí ¿Cómo así que vuelvo a lo mismo? Y me respondió: ‘no es lo mismo, este va a ser un ministerio de agricultura muy distinto al que tú estuviste’. Luego me dio los lineamientos fundamentales”, comentó la recién nombrada ministra.

López explicó que para el gobierno de Petro la agenda agraria del país será “clave” y catalogó la cartera como un “pilar” en las políticas que ejecutará el electo mandatario colombiano.

“El presidente lo ha comentado, para él será muy importante el campo colombiano. Muy seguramente habrá una reforma agraria. Será un ministerio más transversal y con unas metas muy concretas guiada a la construcción de paz”.

Agregó: “Por eso considero que este nombramiento es un gran honor. Tengo una inmensa responsabilidad”.

Sobre la región Caribe la barranquillera por adopción comentó que se siente una representante de la costa en el gabinete del gobierno electo.

“El Caribe lo tengo en el alma, por eso creo que esta es una gran oportunidad de aprovechar esas tierras tan fértiles que además muchas de ellas están subutilizadas. Quiero decirles que van a encontrar en estas nuevas estrategias grandes oportunidades. Yo siempre he pensado que la región Caribe no ha tenido el desarrollo de su sector rural que se merece”.

López señaló que en el marco de la reforma agraria se buscará disminuir las brechas sociales del país y los indicadores de desigualdad, y en ese aspecto mencionó: “El Caribe estará presente en la agenda agraria del próximo gobierno”.

“Tengo en la cabeza el tema de la pobreza rural de la región. Es un tema del que frecuentemente he hablado en mi columna en EL HERALDO. Además siempre me ha preocupado la mujer rural del Caribe. Creo que todos nos vamos a beneficiar con hacer más eficiente el campo y recuperar la producción agrícola y convertirla en una potencia de producción de alimentos y de materias primas”.

Sobre los otros retos que tendrá en en la dirección del ministerio comentó que está la contribución a la implementación de los acuerdos de paz.

“Tenemos muchos retos en el tema de la paz. Hay en el país unas zonas muy golpeadas como han sido las regiones por la guerra. También tenemos la sostenibilidad ambiental en donde la región tiene mucho que aportar. Seremos protagonistas en la política y agenda agraria del gobierno entrante”.

López comentó que es consciente que en el país se “ha sembrado un terror con la reforma agraria, la cual consiste en algo muy distinto a expropiar”.